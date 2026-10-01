Detienen a prófugo de la justicia vinculado a investigación por atentado al Molino Grollmus

01 oct. 2026 - 23:21 hrs.

¿Qué pasó?

En un significativo avance para la causa judicial que investiga uno de los ataques más violentos registrados en la provincia de Arauco, efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Cañete concretaron la detención de un sujeto presuntamente implicado en el atentado incendiario que destruyó el histórico Molino Grollmus, ubicado en la comuna de Contulmo.

El operativo se desencadenó durante este jueves en el marco de las labores preventivas desarrolladas en la zona.

El individuo fue inicialmente abordado por personal de Carabineros de Chile para ser sometido a un control preventivo de identidad. Tras la verificación de sus antecedentes en los sistemas policiales, los uniformados constataron que registraba una orden de detención pendiente por el delito de homicidio calificado, instruida directamente por el Juzgado de Garantía de Cañete.

La detención del sospechoso

Ante este hallazgo, el hombre fue aprehendido y trasladado preventivamente hasta las dependencias de la 3ª Comisaría de Cañete. En dicho cuartel, y por instrucción expresa de la Fiscalía Local de Cañete, detectives de la PDI materializaron de manera formal la orden judicial que pesaba en su contra.

Con esta aprehensión, ya sumaron 22 las personas detenidas en relación con la compleja causa penal abierta tras el ataque al recinto patrimonial.

El imputado quedará a disposición de la justicia para enfrentar la respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por parte del Ministerio Público, donde se expondrán los antecedentes biográficos y probatorios que lo vinculan con los graves hechos imputados.

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