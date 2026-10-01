La caída de "El Cojo" y su banda: Se dedicaban al robo de accesorios a vehículos y acumulaban más de 70 detenciones

01 oct. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, Carabineros de la 16 comisaría de La Reina junto a inspectores municipales fiscalizaron un vehículo marca Hyundai en la intersección de Av. Tobalaba con Av. José Arrieta, tras lo que se logró la detención de un sujeto de 42 años, de inciales F.H.H.G, alias "El Cojo", líder de una banda que acumulaba más de 70 detenciones.

El sujeto, quien tiene una pierna amputada, por lo que usa muletas, cuenta por sí solo con 33 detenciones por delitos asociados al hurto y robo de especies desde vehículos, cumpliendo la función de apuntar los automóviles "objetivos" a sus secuaces y contretar los delitos. Entre sus detenciones anteriores figuran antecedentes por receptación, robo con intimidación e infracción a la Ley de Drogas.

Junto a él se detuvo a un sujeto de 36 años, de iniciales D.A.V.A, que tiene 31 detenciones anteriores por los delitos de robo de accesorios de vehículos, porte de arma blanca y hurto, y también a un individuo de 23 años, de inciales R.D.S.V, que cuenta con 8 detenciones anteriores por robo en lugar habitado y hurto.

Cómo se llevó a cabo la detención

La mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16 comisaría de Carabineros de La Reina, relató: "Se procedió a la detención de ese vehículo ya que mantenía tanto su parabrisas trasero y delantero dañado, gracias a esa fiscalización se encontraron en el interior partes y piezas (en su mayoría espejos retrovisores completos, incluidas la base) de diversos automóviles".

Además, se encontraron herramientas comúnmente utilizadas para la comisión de delitos contra la propiedad, entre ellos un martillo tipo carpintero con mango metálico, una herramienta de golpe tipo combo/piqueta de confección artesanal, y una sierra.

La mayor Constanzo agregó: "Es importante destacar que gracias a las denuncias efectuadas por las víctimas se logró dar con tres personas las cuales habían sufrido en los últimas horas la sustracción de partes y piezas de sus vehículos".