Cuatro carabineros de Rancagua son detenidos y dados de baja por posible vínculo con vehículos robados
¿Qué pasó?
Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos por su posible vinculación con una investigación por delitos relacionados con vehículos robados.
El caso involucra a 12 imputados y considera delitos de asociación criminal, receptación, acceso ilícito, falsificación informática y cohecho, entre otros.
El operativo
La investigación derivó en órdenes judiciales de detención y el allanamiento de 26 inmuebles ubicados en distintas comunas de la Región Metropolitana, O’Higgins y otras regiones del país.Ir a la siguiente nota
Las diligencias se realizaron en La Florida, Lampa, Colina, Rancagua, Machalí, Olivar y Hualpén, además de Chicureo y otros puntos de las regiones Metropolitana, de O’Higgins, del Maule y de Los Lagos.
Carabineros informó en un comunicado que “en el marco de los permanentes controles desarrollados por la Institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”.
Carabineros desvinculó a los funcionarios
Tras conocer los antecedentes, Carabineros comunicó que “la institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, indicó.
“Asimismo, se dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”, detalló.
Carabineros agregó que “reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.
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