Cuatro carabineros de Rancagua son detenidos y dados de baja por posible vínculo con vehículos robados

01 oct. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos por su posible vinculación con una investigación por delitos relacionados con vehículos robados.

El caso involucra a 12 imputados y considera delitos de asociación criminal, receptación, acceso ilícito, falsificación informática y cohecho, entre otros.

El operativo

La investigación derivó en órdenes judiciales de detención y el allanamiento de 26 inmuebles ubicados en distintas comunas de la Región Metropolitana, O’Higgins y otras regiones del país.

Las diligencias se realizaron en La Florida, Lampa, Colina, Rancagua, Machalí, Olivar y Hualpén, además de Chicureo y otros puntos de las regiones Metropolitana, de O’Higgins, del Maule y de Los Lagos.

Carabineros informó en un comunicado que “en el marco de los permanentes controles desarrollados por la Institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”.

Carabineros desvinculó a los funcionarios

Tras conocer los antecedentes, Carabineros comunicó que “la institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”, indicó.

“Asimismo, se dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos. Paralelamente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva”, detalló.

Carabineros agregó que “reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.

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