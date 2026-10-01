Millonaria operación en Santiago: Parque Arauco concreta la compra de conocido mall y asumirá su control

01 oct. 2026 - 08:49 hrs.

Parque Arauco concretó una importante operación inmobiliaria que le permitirá incorporar un nuevo centro comercial a su portafolio en Chile. Se trata de Mall Paseo Quilín, ubicado en la comuna de Peñalolén, cuyo control total asumirá a partir de este jueves 1 de octubre.

La adquisición corresponde al 100% de las acciones de Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. e Invercom S.A. y sus filiales. La operación, que había sido anunciada en mayo de este año, se cerró con una valorización del activo de UF 2.650.000, equivalentes a aproximadamente US$113 millones.

Las características del centro comercial que adquirió Parque Arauco

El recinto cuenta con cerca de 47.000 metros cuadrados de Área Bruta Locataria (ABL) y tiene entre sus principales tiendas ancla a Paris, ABC, Easy y Santa Isabel. Además, dispone de un Cineplanet y un centro médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Su área de influencia comprende las comunas de Peñalolén, Macul, La Florida, La Reina y Ñuñoa, por lo que se encuentra en una zona que conecta distintos sectores del suroriente de Santiago.

Otro de sus atributos es su ubicación en el vértice de Américo Vespucio Sur y Avenida Quilín, con acceso directo a la estación Quilín de la Línea 4 del Metro. A esto se suma la conectividad que, según el comunicado, se potenciará con la autopista AVO II, proyectada para 2028.

El plan de expansión de Parque Arauco en Chile

Tras concretar la compra, el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, señaló que el objetivo será fortalecer la propuesta del centro comercial. "Nuestro foco ahora será trabajar en un plan para fortalecer la propuesta de valor del activo que beneficie a las comunidades vecinas", afirmó.

La operación se enmarca en un año de importantes inversiones para la compañía, que ejecuta un plan por US$1.137 millones, el más ambicioso de su historia. La estrategia contempla incorporar nuevos centros comerciales, potenciar los activos existentes y ampliar su negocio residencial multifamily.

En cuanto a sus próximos proyectos, Mall Paseo Quilín se suma a Arauco Chicureo, centro comercial ubicado en Colina que abrirá sus puertas a fines de este año y que busca reforzar la presencia de la compañía en el sector norte de Santiago.

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