Chile cayó con Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica

¿Qué pasó?

La Selección Chilena, al mando de Nicolás Córdova, perdió por 2-4 frente a Estados Unidos, en un partido amistoso que se jugó en el Energizer Park de Saint Louis.

El elenco nacional mostró un nivel de juego muy superior al exhibido en su cotejo ante Canadá, donde perdió por la cuenta mínima, pero aun así no le alcanzó para obtener un mejor resultado.

Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez anotaron para el conjunto nacional, que nuevamente contó con un inspirado portero, Lawrence Vigouroux.

Oportunidades y goles

El primer tiempo fue altamente intenso. Las ocasiones de gol se repartieron, pero el elenco local fue más certero.

En el minuto 12, el meta Lawrence Vigouroux salvó a Chile ante cabezazo frontal. Instantes después, Darío Osorio probó desde distancia, aunque sin fuerza. El mismo delantero robó una pelota y volvió a disparar. Su envío se fue pegado al palo.

En el minuto 18 se lo perdió Estados Unidos. Julian Hall "perdonó" en el área nacional. Osorio (21), en contrapartida, casi convirtió olímpico.

En el 31, primero lo tuvo el local y luego Chile. En ambas situaciones fueron héroes los arqueros.

Brereton (33) y Osorio (34) mandaron sus remates al poste, pero Sebastian Berhalter (36) fue más certero y cambió su envío por gol.

Cuando el primer tiempo concluía, Diego Ulloa (45+1) puso el empate en una tole tole en el área de los norteamericanos.

Estados Unidos, más certero

La segunda mitad comenzó de lo mejor para Chile. Y es que en el minuto 48, Maximiliano Gutiérrez, con un potente derechazo, puso arriba a Chile. Sin embargo, la alegría duró poco, porque en el 51 Julian Hall festejó de cabeza.

Acto seguido llegaron varios cambios en ambos equipos y más chances de ambos elencos, pero ninguno logró concretar.

El que sí lo hizo fue Chris Richards (71), al meter un frentazo que dejó sin opción a la retaguardia nacional. Para peor y para cerrar el duelo, Mathis Albert puso el cuarto de su escuadra en el 90+3.

El cotejo terminó con empujones y reclamos, en un desafío que fue muy intenso.

Chile volverá a jugar el próximo martes, esta vez frente a México, en un duelo que cerrará su gira por Norteamérica, y que podrás seguir por Mega, Mega Go y todas nuestras plataformas.

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