Aumenta el desempleo en Chile: Subió a un 9,6% y representa un punto más que a la misma fecha del año pasado

30 sept. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

En 9,6% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre junio-agosto de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 13,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (12,1%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (23,2%).

Desocupación en mujeres

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3%, aumentando 1,0 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 12,2%, incididas tanto por las cesantes (12,8%) como por aquellas que buscaron trabajo por primera vez (6,2%).

Desocupación en hombres

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,1%, creciendo 1,1 pp. en un año, a raíz de la disminución de 0,5% de la fuerza de trabajo, menor en magnitud a la caída de 1,7% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 13,7%, incididos por los cesantes (11,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (46,9%).

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,9%, incidida exclusivamente por los hombres (-1,7%), debido a que las mujeres aumentaron 0,2%.

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (-7,6%), información y comunicaciones (-16,8%) y comercio (-1,1%); en tanto que por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,9%) y familiares no remunerados (-4,0%).

Desocupación informal

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,3%, con un incremento de 0,3 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,3% y 24,8%, con variaciones de 0,5 pp. y 0,1 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 0,3%, incididas exclusivamente por las mujeres (2,0%), dado que los hombres cayeron 1,2%. Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a transporte (8,6%) y servicios administrativos y de apoyo (10,2%); mientras que, por categoría ocupacional fueron incididas por personal de servicio doméstico (14,6%) y asalariadas privadas (1,1%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,4%, aumentando 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior, como consecuencia de la nula variación de la fuerza de trabajo, que resultó del alza de los desocupados (0,8%) y del descenso de los ocupados (-0,1%).

Niveles de cesantía en la Región Metropolitana

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre junio–agosto de 2026 alcanzó 9,8%, aumentando 0,9 pp. en doce meses, producto de la disminución de la población ocupada (-1,0%), superior a la reducción de la fuerza de trabajo (-0,1%).

Según sector económico, la reducción de la población ocupada fue incidida por información y comunicaciones (-25,1%), industria manufacturera (-10,3%) y actividades de salud (-6,0%), además de las categorías ocupacionales de personas asalariadas formales (-5,5%) y personas asalariadas informales (-1,3%).