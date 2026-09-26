Cuarta alza consecutiva de los combustibles: Bencinas podrían subir hasta $40 por litro y diésel hasta $100

26 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los conductores podrían enfrentar una nueva alza en el precio de los combustibles a partir de este jueves 1 de octubre. De concretarse, sería el cuarto incremento consecutivo, en medio de un escenario internacional que continúa generando presión sobre el mercado energético.

Las primeras estimaciones apuntan a que las bencinas de 93 y 97 octanos podrían subir entre $35 y $40 por litro, mientras que el diésel podría registrar un incremento de $100 por litro.

Uno de los elementos que está marcando el escenario internacional es la situación en Medio Oriente y las dificultades en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo a nivel mundial. A esto se suma el comportamiento del dólar, que actualmente bordea los $960.

Sobre este escenario, el experto Pablo Barberis explicó que esto ocurre debido a “la continuidad del conflicto en Medio Oriente, donde cierra el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 por ciento del petróleo mundial, y eso eleva los precios a nivel internacional”.

Otro punto de atención está puesto en el diésel. Las restricciones internacionales vinculadas a la producción y refinación podrían generar una presión adicional sobre este combustible, que ya ha experimentado importantes incrementos durante los últimos meses.

El escenario también es seguido de cerca por el Gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló: “Esperamos que Estados Unidos no tome las medidas que ha anunciado".

El secretario de Estado agregó que “tenemos que irnos adaptando a estos precios más altos”, debido a la preocupación por el efecto que podría tener una eventual reducción de las exportaciones de diésel desde Estados Unidos, considerando que nuestro país adquiere parte de este combustible desde ese mercado.

De concretarse el incremento previsto para este jueves, los automovilistas enfrentarían así una nueva subida consecutiva en los combustibles, mientras el precio internacional del petróleo y el comportamiento del dólar continúan siendo factores determinantes.

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