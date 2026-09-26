"Las tormentas van a ser de padre y señor mío": Alejandro Sepúlveda anuncia el día en que las precipitaciones llegarán a la RM

26 sept. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anunció la jornada en la que las lluvias, con intensas tormentas eléctricas, llegarán a la Región Metropolitana. De acuerdo al comunicador, se viene "una semana bien movida" para la capital.

"Las tormentas van a ser de padre y señor mío"

Tras analizar las lluvias por la "inestabilidad atmosférica" que afectan al sur del país, Sepúlveda anunció que esta condición se trasladará a la zona central durante la próxima semana, en donde advirtió que "las tormentas van a ser de padre y señor mío" debido al "vapor de agua extra que llega desde Argentina".

"Ojo el lunes después de las dos, tres de la tarde y hasta cerca de la medianoche", advirtió el periodista al anunciar que en ese rango de tiempo "se activa la probabilidad de chubascos".

Debido precisamente a este tipo de precipitación, mencionó que no se puede entregar un monto estimado de agua caída, explicando que "en una zona le pueden caer 10 milímetros de un paraguazo y en otra no caer ni una gota; es así de violento".

De acuerdo a su pronóstico, esta condición afectará al "interior de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins", agregando que incluso "en el centro de Santiago pueden caer también chubascos, con la posibilidad de tormentas eléctricas".

"Todo esto el lunes en la tarde, el lunes en la hora del regreso a casa, cinco, seis, siete de la tarde; ahí es donde está la mayor probabilidad de tormentas eléctricas para la capital", señaló respecto a las horas en que podría registrarse este fenómeno.

"Una semana bien movida"

Sin embargo, esto solo dará "inicio a una semana bien movida en el ámbito meteorológico, porque el lunes tenemos esta posibilidad de tormentas eléctricas en Santiago y en la zona centro-norte y luego llega el sistema frontal el 1 de octubre".

De acuerdo a Sepúlveda, este frente "llega al sur con vientos importantes y el 2 de octubre, el viernes 2 de octubre, podría llegar a Santiago con lluvia".

"Entonces, podríamos tener tormentas el lunes en la tarde y lluvia más continua, más homogénea, el próximo viernes a sábado", resumió el profesional de Megatiempo.

"Va a ser bien movido el ámbito meteorológico la semana que viene, como va a ser la tónica en esta primavera", dijo finalmente al explicar que "de cuando en cuando vamos a tener eventos de tormentas" durante la presente estación del año.

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