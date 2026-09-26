"Inestabilidad atmosférica": Sectores de tres regiones del país se mantiene bajo aviso de tormentas eléctricas de Meteorología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Desde la tarde de ayer viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene bajo un aviso de "probables tormentas eléctricas" a sectores de tres regiones del país. Todo esto debido a una "inestabilidad atmosférica".
¿Hasta cuándo podrían haber tormentas eléctricas?
En la actualización de su aviso, la DMC informó que esta se mantendrá vigente hasta la tarde de este sábado 26 de septiembre en sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Región de La Araucanía
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
Región de Los Ríos
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
Región de Los Lagos
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
- Chiloé.
- Litoral Interior.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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