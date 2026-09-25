"Los vecinos están enojados": Compró la mitad de plaza en Chiguayante por $45 millones y la Justicia lo confirmó como dueño

25 sept. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia acogió la demanda presentada por un vecino que compró parte de una plaza en Chiguayante, región de Biobío, resolviendo a su favor tras una disputa con el municipio por la propiedad del terreno.

Disputa con el municipio

Andrés Salas adquirió en 2024, por cerca de $45 millones, la mitad de la actual plaza José Palma Barrera, luego de encontrar la propiedad publicada en un portal inmobiliario. "Me llamó la atención", recordó.

Según explicó a Meganoticias, antes de concretar la operación revisó los antecedentes y constató que "estaba todo en regla": "Pedí la documentación en el Conservador de Bienes Raíces y también en la municipalidad de Chiguayante", declaró.

Tras la compra, instaló un cerco en el lugar y retiró algunos juegos, que posteriormente entregó al municipio. Sin embargo, la municipalidad retiró el cierre y comenzó una disputa que terminó en tribunales.

Justicia le dio la razón a vecino

El Primer Juzgado Civil de Concepción resolvió a favor del comprador, considerando los antecedentes que acreditaban su propiedad sobre el terreno adquirido.

La situación genera un escenario particular: mientras una parte del espacio figura como propiedad privada, la otra corresponde a un bien nacional de uso público y continúa funcionando como plaza.

Desde el municipio cuestionaron cómo se produjo la inscripción y sostuvieron que el espacio nació del loteo de la población, por lo que debería tener la condición de bien nacional de uso público.

La Municipalidad aún debe ser notificada formalmente del fallo y anunció que analizará su contenido para determinar los recursos que correspondan. Tiene un plazo de 10 días para apelar.

"He sabido que algunos vecinos están un poco enojados"

Andrés Salas aseguró que, desde que adquirió la mitad de la plaza, no ha abandonado sus obligaciones como propietario: "El terreno paga contribuciones. Yo hasta el día de hoy las sigo pagando".

"He sabido que algunos vecinos están un poco enojados, porque ellos, al ver esto, creen que es un terreno de bien de uso público y que es de todos", lamentó.

Sin embargo, expresó que debe ser la municipalidad la que "tendrá que conversar con ellos, explicarles la situación y darles la información que corresponde realmente".