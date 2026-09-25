Pequeño bazar ocultaba enorme casino clandestino tras puerta secreta en Rancagua: Contaba con 92 máquinas de apuestas
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un operativo conjunto entre la Municipalidad de Rancagua y Carabineros permitió descubrir un casino clandestino que funcionaba oculto detrás de un bazar.
El procedimiento se realizó durante la mañana del jueves, en el marco del plan "Volvamos al Centro", mediante una ronda preventiva mixta.
Un ciudadano chino fue detenido
Los equipos detectaron que en el interior del establecimiento existía una muralla falsa, que daba acceso a un segundo espacio acondicionado para realizar apuestas.
En ese lugar fueron encontradas 92 máquinas de apuestas ilegales, además de personas que se encontraban apostando al momento de la fiscalización.
Durante la intervención también fue detenido un ciudadano de nacionalidad china, señalado como administrador del recinto y puesto a disposición del Ministerio Público.
Los equipos municipales y policiales realizaron controles a quienes estaban en el lugar y, además, incautaron una importante cantidad de dinero en efectivo vinculada al funcionamiento del casino.
El hallazgo permitió clausurar el recinto y desde el municipio valoraron estos procedimientos que buscan reforzar la prevención y fiscalización en el centro de Rancagua.
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