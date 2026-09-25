Entregan detalles de violento robo en San Miguel: Ocho asaltantes habrían sustraído $35 millones y disparado

25 sept. 2026 - 02:46 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos detalles se conocieron del violento robo que afectó a un matrimonio durante la tarde de este jueves en la comuna de San Miguel, donde las víctimas fueron interceptadas mientras se desplazaban en un vehículo particular.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, en el sector de calles Milán con Homero. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron abordadas por un grupo de sujetos que se movilizaba en dos vehículos.

El inspector Esteban Castro Tobar, de la BIRO Centro Norte, señaló que serían alrededor de ocho los individuos que participaron en el asalto y que utilizaron armas de fuego para intimidar a las víctimas.

Víctimas fueron golpeadas

“Un matrimonio mientras se trasladaba al interior de su vehículo son abordados por dos vehículos, de donde sienten alrededor de ocho sujetos, quienes lo intimidan con armas de fuego, lo hacen bajarse, lo golpean y posteriormente se traen una mochila con dinero que traían al interior del automóvil”, explicó.

Según los antecedentes recabados en el lugar, los delincuentes habrían sustraído aproximadamente $35 millones, correspondientes a dinero de la recaudación de una carnicería. Además, se llevaron especies y artículos personales de una de las víctimas.

Ambos integrantes del matrimonio resultaron lesionados producto de los golpes. Tras ser interceptados, las víctimas intentaron realizar una maniobra evasiva, momento en que colisionaron con otro vehículo.

“Cuando la víctima se da cuenta que le cruzan uno de los automóviles, ella trata de realizar una maniobra evasiva, por lo cual colisiona un vehículo que se encontraba atrás de ella”, detalló Castro.

Se habría efectuado un disparo

La PDI se encuentra realizando el levantamiento de cámaras de seguridad y empadronando testigos para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

El inspector confirmó que ya se obtuvieron registros audiovisuales, aunque estos todavía están siendo analizados. Respecto del armamento utilizado durante el asalto, señaló que preliminarmente “aparentemente se efectuó un disparo”.