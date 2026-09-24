Subsidio DS1 Tramo 2: Esta es la antigüedad mínima que debe tener la cuenta de ahorro para postular

24 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsidio DS1 Tramo 2 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) es una de las opciones más consultadas por las familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada de hasta 1.600 UF (o hasta 1.800 UF en zonas extremas). Al no cubrir la totalidad del inmueble, este tramo requiere contar con ahorros previos y capacidad de endeudamiento o preaprobación crediticia.

Sin embargo, reunir el dinero necesario no es el único factor clave para su obtención: el plazo en que se abrió la libreta de ahorro juega un papel fundamental para no quedar fuera del proceso de postulación.

¿Cuál es la antigüedad mínima de la cuenta de ahorro?

Para postular al Tramo 2 del Subsidio DS1, el Minvu exige que la cuenta de ahorro para la vivienda tenga una antigüedad mínima de 12 meses al momento de realizar la postulación.

Es importante considerar que esta antigüedad no se cuenta desde el día exacto del depósito, sino desde el primer día hábil del mes siguiente a la apertura de la cuenta. Además, el dinero correspondiente al ahorro exigido debe estar depositado a más tardar el último día del mes anterior a la postulación, fecha a partir de la cual la libreta no puede registrar giros ni movimientos.

Otros requisitos clave y cómo realizar la postulación

Junto con la antigüedad de la cuenta, los postulantes al Tramo 2 deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el Minvu:

Edad y nacionalidad: Tener mínimo 18 años y contar con Cédula Nacional de Identidad vigente (o residencia definitiva en el caso de extranjeros).

y contar con Cédula Nacional de Identidad vigente (o residencia definitiva en el caso de extranjeros). Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 80% de calificación socioeconómica (en el caso de adultos mayores, se permite pertenecer hasta al 90% más vulnerable).

Evaluación financiera: Contar con una preaprobación de crédito hipotecario emitida por una entidad bancaria o cooperativa.

Actualmente, el primer llamado del año se encuentra cerrado, tras haber finalizado sus postulaciones a fines de junio, y los resultados se proyectan para los meses de octubre o noviembre. Por ello, las familias interesadas deben preparar sus requisitos con anticipación, ya que el segundo llamado nacional 2026 será anunciado pronto por el Minvu.