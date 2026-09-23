Río atmosférico categoría 4 ya llegó a la zona sur del país: Ha dejado más de 120 milímetros de lluvia en algunos sectores

23 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, explicó el comportamiento del río atmosférico categoría 4 que ya llegó a la zona sur del país y que está dejando fuertes lluvias.

"Evento extremo"

Según detalló, existe más de un 90% de probabilidad de que el fenómeno se comporte como un "evento extremo" entre las regiones de Los Ríos y La Araucanía.

En el Biobío, agregó, la probabilidad llega entre un 80% y 90%. Desde Ñuble hacia el sur, en tanto, "tiene una probabilidad baja, no más allá de un 50% de que se comporte como evento extremo", explicó.

Leyton indicó que el sistema frontal tiene asociado "este río atmosférico en categoría 4 para la región de Los Ríos".

En La Araucanía, en tanto, "esta categoría podría alcanzar el nivel 3", pero advirtió que esto "no descarta que puedan tener algún impacto estas precipitaciones", principalmente por la interacción con los cursos de agua.

De acuerdo con Leyton, se registran precipitaciones en Pucón y Temuco. En Corral, región de Los Ríos, ya se acumulan 123 milímetros en solo 18 horas.

El meteorólogo explicó que el fenómeno "se mueve lento hacia el norte", situación que favorece la persistencia de las precipitaciones y permite que el sistema alcance también sectores de la zona centro-sur.

¿Qué se espera para el día jueves?

Para este jueves, Leyton señaló que en algunos sectores del Biobío podrían tener cerca de 80 milímetros acumulados. A su juicio, se trata de "un sistema que es bien importante".

Finalmente, indicó que será "intenso en la región de Los Ríos; fuerte a intenso en la región de La Araucanía" y que mantendrá la categoría de "fuerte" en el Biobío.

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