Subsidio Unificado de Empleo: ¿Cuál es el sueldo máximo que puedo ganar para recibirlo?

23 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El próximo 1 de octubre de 2026 comenzará a regir el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), beneficio financiado por el Estado y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La iniciativa busca concentrar y modernizar los apoyos al trabajo formal, reemplazando a los antiguos subsidios al empleo joven y a la mujer.

De cara a su implementación, una de las dudas más frecuentes entre las y los trabajadores es cuál es el límite de ingresos para postular y no quedar fuera del aporte estatal.

¿Cuál es el sueldo máximo para acceder al subsidio?

De acuerdo con la normativa legal, para acceder al Subsidio Unificado de Empleo la persona trabajadora debe registrar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales.

Con el sueldo mínimo actual fijado en $553.553, el tope máximo de sueldo bruto para poder recibir el beneficio equivale a $1.245.494 mensuales.

Es importante considerar que la ley establece como parámetro la remuneración bruta, es decir, el sueldo pactado antes de aplicar los descuentos legales y previsionales (salud, AFP y seguro de cesantía). Si la persona tiene más de un empleador, el límite se calcula sumando todos sus ingresos laborales.

¿Cómo se ajusta el monto según el nivel de sueldo?

El aporte monetario que entrega el Estado varía según la renta bruta que perciba el beneficiario:

Ingresos de hasta $691.941 (1,25 sueldos mínimos) : Se entrega el porcentaje completo del subsidio aplicado sobre la renta bruta (hasta un 20%).

: Se entrega el porcentaje completo del subsidio aplicado sobre la renta bruta (hasta un 20%). Ingresos entre $691.941 y $1.245.494 (entre 1,25 y 2,25 sueldos mínimos): El monto del aporte se ajusta de manera progresiva a través de una fórmula de cálculo gradual.

Para los trabajadores dependientes, la ley establece además un pago mínimo garantizado equivalente al 2,5% de un ingreso mínimo, lo que representa un piso de $13.839 mensuales.

Requisitos de acceso y grupos prioritarios

Además de no superar el tope de remuneración bruta, quienes postulen al SUE deben cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar cesantía previa : Registrar al menos seis meses de desempleo continuos o bien ocho meses discontinuos dentro de los últimos 18 meses.

: Registrar al menos seis meses de desempleo continuos o bien ocho meses discontinuos dentro de los últimos 18 meses. Tramo en el Registro Social de Hogares : Pertenecer al porcentaje de vulnerabilidad que determine el Ministerio del Trabajo (que podrá alcanzar hasta un 60%), requisito del que quedan exentas las personas con discapacidad.

: Pertenecer al porcentaje de vulnerabilidad que determine el Ministerio del Trabajo (que podrá alcanzar hasta un 60%), requisito del que quedan exentas las personas con discapacidad. Integrar un grupo prioritario: El beneficio focaliza sus aportes en jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 54 años, personas de 55 años o más o con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad desde los 18 años.

¿Dónde y cómo realizar la solicitud?

El trámite de postulación se realizará de manera 100% digital mediante la Ventanilla Única Social, plataforma a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La solicitud podrá ser presentada directamente por el trabajador o por la empresa empleadora. En el caso de los trabajadores dependientes, el 90% del beneficio se pagará de forma mensual, mientras que el 10% restante se entregará mediante una reliquidación anual.