Día del Cine a $2000: Revisa qué días será y cuánto costarán las entradas

22 sept. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El esperado evento para disfrutar de la pantalla grande a precios rebajados se tomará las salas del país por tres días. Con descuentos en entradas y una preventa que se inicia esta semana, se espera que familias, estudiantes y amantes del cine de todas las edades llenen las salas para disfrutar de la experiencia del séptimo arte a lo largo de Chile.

Se trata del Día del Cine, instancia en la que participarán las principales cadenas de exhibición del país.

Esta iniciativa tiene como objetivo democratizar el acceso al visionado de películas en salas de cine, ofreciendo precios significativamente menores a los habituales.

¿Cuándo será el Día del Cine?

La celebración de este año se extenderá por tres días consecutivos, fijados para el próximo lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre. La promoción estará disponible en los principales complejos del país: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Para evitar aglomeraciones y asegurar una butaca, las cadenas han anunciado que la preventa oficial de entradas comenzará este miércoles 23 de septiembre. Los tickets podrán adquirirse tanto en las boleterías físicas de los cines como a través de los sitios web y aplicaciones móviles de las cadenas mencionadas.

Cabe destacar que los precios especiales serán válidos únicamente para las funciones programadas dentro de los tres días del evento.

Tarifas y formatos

Como atractivo principal, el evento ofrecerá entradas al cine a precios rebajados y, en esta edición, podrás acceder a dos categorías tarifarias principales:

Formatos tradicionales: $2.000 - Este valor se aplicará a las funciones estándar en 2D y 3D, además de salas con tecnología Aera Dolby Atmos y salas Play, estas últimas enfocadas en el público infantil.

Formatos especiales: $4.000 - Aquellos espectadores que busquen una experiencia inmersiva podrán acceder a salas prémium como IMAX, 4DX, Prime, Prémium y MX4D por un precio único de cuatro mil pesos, lo que representa un descuento superior al 50% en comparación con los precios regulares de estos formatos.

¿Qué películas estarán en cartelera?

Entre los títulos más esperados destaca "Avengers: Endgame – Bonus", que tendrá más de tres minutos adicionales conectados con lo que pasará en la próxima entrega: Avengers: Doomsday.

Entre los estrenos que también serán parte del evento se encuentran La Isla Olvidada, La Sombra del Exorcista, El Corazón de la Bestia, El Heladero: Dulce Sabor a Muerte y El Último Gran Golpe.

Por otro lado, las películas que ya están en cartelera incluyen a Spider-Man: Un Nuevo Día, Coyote vs Acme, Hechizo de Amor: La Magia Continúa y Resident Evil: Noche Cero.

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