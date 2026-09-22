Tendrá tres presentaciones: la nueva versión de Coca-Cola que llega a Chile

22 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de bebidas en Chile sumó una nueva alternativa con el lanzamiento de la Coca-Cola Zero Azúcar Zero Cafeína, producto que amplía la oferta sin azúcar en el país al eliminar la cafeína de su receta.

El producto se suma a la oferta de la compañía en el país como una alternativa pensada especialmente para acompañar cenas, momentos de descanso después del trabajo o momentos de relajación, sin el estímulo de la cafeína, según indicaron cuando la bebida se relanzó en Reino Unido en marzo de este año.

¿En qué se diferencia de la versión tradicional?

Aunque visualmente mantiene el icónico color negro en sus envases, la gran novedad radica en su fórmula. A diferencia de la Coca-Cola Zero Azúcar tradicional, que no aporta calorías pero sí tiene cafeína, esta nueva variante elimina ambos componentes.

Para que los consumidores puedan identificarla fácilmente en los mostradores, el diseño cuenta con un distintivo detalle en letras y logo en dorado, además de tapa negra.

Mi Coca-Cola

Formatos y disponibilidad en Chile

La llegada de esta bebida a Chile se enmarca en un fenómeno global que ya tuvo exitosos pasos por Europa y Brasil. En el terreno nacional, el consumo de bebidas bajas en calorías o sin azúcar representa un 58% de las ventas, según señaló al Diario Financiero el CEO de Coca-Cola Andina Chile, José Luis Solórzano, lo que consolida a Chile como uno de los países con mayor preferencia por este tipo de formatos en la región.

Por ahora, la nueva Coca-Cola Zero Azúcar Zero Cafeína comenzó su comercialización en etapa de marcha blanca a través del e-commerce oficial de la marca (miCoca-Cola.cl), y está disponible con despacho a domicilio en tres presentaciones: lata de 310 ml, botella individual de 591 ml y botella familiar de 1,5 litros.

Se proyecta que durante las próximas semanas el producto comience a distribuirse progresivamente en las grandes cadenas de supermercados, almacenes y puntos de venta del país.