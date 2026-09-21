Contraloría detecta que 485 funcionarios suspendidos seguían recibiendo sueldo: Algunos llevaban más de cuatro años sin trabajar

21 sept. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría detectó que 485 funcionarios de la Administración Central que permanecían suspendidos preventivamente continuaban recibiendo sus remuneraciones entre 2020 y marzo de 2026. El reporte no incluye a las municipalidades.

Algunos casos se extendieron cuatro años y seis meses

Uno de los principales hallazgos apunta a la extensión de algunas de estas medidas. Treinta funcionarios llevaban más de tres años suspendidos, incluidos 13 casos que superaban los cuatro años.

La suspensión más prolongada correspondía a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con una duración estimada de cuatro años y siete meses.

Le seguían casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y en el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.

Contraloría tramitará los sumarios

La normativa permite suspender preventivamente a funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, si un sumario se extiende, la autoridad debe revisar su estado y acelerar su tramitación.

Ante los resultados, la Contraloría determinó que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años los tramitará el organismo fiscalizador.

Además, las entidades que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año tendrán 15 días hábiles para informar el término del sumario, justificar que la medida continúe o informar las acciones para agilizar su conclusión.

Se pagaron $671 millones en remuneraciones

El informe también identificó a 22 funcionarios suspendidos que registraban otras actividades remuneradas durante ese período, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En paralelo, la revisión estableció que el Estado pagó $671 millones en remuneraciones correspondientes solo a los diez casos de suspensión más prolongada.

La Contraloría anunció nuevas verificaciones y emitió instrucciones para controlar mejor estas medidas.

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