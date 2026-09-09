Exdirector recibió $247 millones pese a estar suspendido: Contraloría ordena sumario al SLEP Valparaíso por irregularidades

09 sept. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tras detectar una serie de irregularidades en su funcionamiento, la Contraloría Regional de Valparaíso le ordenó al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso instruir un procedimiento disciplinario.

Entre los hallazgos del organismo fiscalizador se encuentran diversas falencias en la administración de personal, procesos de contratación y uso de recursos públicos en el período entre enero de 2024 y mayo de 2025.

¿Qué irregularidades fueron detectadas?

Uno de los antecedentes apunta a la demora en la resolución de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción, lo que "permitió que un exdirector ejecutivo continuara recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026".

"En ese período, y pese a encontrarse suspendido de sus funciones, percibió pagos líquidos por $247.557.391", indicó el organismo fiscalizador.

Por ello, además de un sumario, se instruyeron medidas para evitar que se repitan situaciones similares y dar celeridad a los procedimientos disciplinarios pendientes.

La auditoría también identificó contrataciones directas sin concurso o con fundamentos insuficientes, omisiones en procesos de reclutamiento y selección para asistentes de la educación, además de designaciones prolongadas en comisiones de servicio.

A lo anterior se suma el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines que no contaban con acreditación suficiente y deficiencias en los controles de asistencia y jornada laboral, "lo que también deberá investigarse en el sumario ordenado", remarcó Contraloría.

Funcionario prestó servicios simultáneos en dos instituciones mientras estaba con licencia

Según la entidad, incluso un funcionario trabajó simultáneamente en el SLEPV y en la Municipalidad de La Calera, mientras tenía licencia médica.

En el informe se agrega que "la situación evidenció debilidades en los controles de asistencia, al detectarse reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo adecuado".

La Contraloría también observó que seis contrataciones directas realizadas para la administración central fueron "justificadas con argumentos genéricos (...) sin antecedentes suficientes que acreditaran la necesidad excepcional de prescindir de un concurso público".

"Asimismo, constató que en la contratación de dos personas para uno de sus programas no se realizaron procesos de reclutamiento y selección públicos, transparentes e inclusivos, conforme a perfiles definidos", complementó.