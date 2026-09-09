Trabajos en Castaño: Revisa las nuevas ofertas laborales y cómo postular

09 sept. 2026 - 18:35 hrs.

Castaño, la tradicional cadena chilena de panaderías y cafeterías, abrió nuevas oportunidades laborales para reforzar su equipo en distintas áreas y comunas de la Región Metropolitana.

La empresa cuenta actualmente con vacantes para personas con distintos perfiles profesionales y técnicos. Entre los puestos disponibles hay cargos vinculados a operaciones, procesos, ventas, compensaciones y mantenimiento, entre otros.

¿Qué trabajos ofrece Castaño?

Dentro de las ofertas laborales publicadas por la compañía se encuentran los siguientes cargos:

Administrativo de operaciones, en Colina.

Ingeniero de procesos, en Quilicura.

Líder de desarrollo nuevos negocios, en Providencia.

Electromecánico, en Quilicura.

Analista de compensaciones y beneficios, en Providencia.

Jefe zonal ventas canal tradicional, en Quilicura.

Y otras vacantes disponibles.

Cada una de las ofertas establece requisitos específicos, por lo que es importante revisar las condiciones solicitadas para el cargo antes de comenzar el proceso de postulación.

¿Cómo postular a los trabajos de Castaño?

Las personas interesadas deben ingresar al portal de empleos de Castaño (pinchando aquí) y buscar la vacante que más se ajuste a su perfil.

Una vez seleccionado el cargo, se debe presionar la opción “Postula fácil” para iniciar el proceso.

Posteriormente, el sistema permite ingresar utilizando una cuenta de Trabajando.com o mediante LinkedIn, Google o Microsoft. Allí se deben completar los antecedentes personales y laborales solicitados.