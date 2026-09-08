Todomoda busca trabajadores en varias regiones de Chile: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

08 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida cadena de accesorios de moda y lifestyle Todomoda, perteneciente al grupo internacional Blue Star Group, mantiene un proceso de búsqueda laboral para sumar personal en diferentes comunas y regiones del país.

Las convocatorias disponibles van desde cargos de ventas presenciales en tiendas, tanto en modalidad Full Time como Part Time, jefaturas de sucursal, áreas de exhibición comercial y oportunidades de prácticas profesionales.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Entre las oportunidades de empleo publicadas a través de la plataforma web Laborum, se encuentran las siguientes:

Vendedores/as Full Time:

Los Andes (región de Valparaíso)

La Dehesa, Lo Barnechea (Región Metropolitana)

Alto Las Condes, Las Condes (región Metropolitana)

Plaza Egaña, Ñuñoa (Región Metropolitana)

Portal El Llano, San Miguel (Región Metropolitana)

Viña del Mar, Mall Marina Arauco (región de Valparaíso)

Puerto Montt (región de Los Lagos)

Calama (región de Antofagasta)

Vendedores/as Part Time (20 horas):

Portal Osorno (región de Los Lagos)

Angamos, Antofagasta (región de Antofagasta)

Cargos de gestión y jefaturas en tienda:

Jefe/a de Tienda : Sucursal Angamos (región de Antofagasta)

: Sucursal Angamos (región de Antofagasta) Store Experience Manage r: Portal La Serena (región de Coquimbo)

r: Portal La Serena (región de Coquimbo) Instore Visual Merchandising: Parque Arauco (Las Condes) y Portal La Serena

Prácticas profesionales:

Práctica Profesional en Marketing (BSG - Todomoda e Isadora)

Práctica Profesional Community Manager (BSG)

Práctica en Reclutamiento y Selección

¿Cómo postular a los empleos de Todomoda?

Las personas interesadas en sumarse a la empresa pueden revisar todas las vacantes vigentes ingresando al portal web de Laborum, donde se debe buscar por la marca o por el grupo matriz Blue Star Group. En cada aviso se detallan de forma específica las funciones, requisitos y condiciones laborales de cada puesto.

Para concretar la postulación, los aspirantes deben iniciar sesión con su usuario en la plataforma, o crear una cuenta nueva en caso de no tenerla, y contar con su Currículum Vitae (CV) actualizado en el sistema. Dado que la disponibilidad de los cupos se modifica de acuerdo con el avance de las selecciones de personal, se recomienda verificar directamente las publicaciones activas antes de enviar los datos requeridos.

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