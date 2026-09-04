Carabineros ofrece 30 empleos para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones: Revisa los cargos y dónde postular
Carabineros mantiene abiertas 30 ofertas de empleo dirigidas a civiles, con puestos disponibles en distintas zonas del país. Las remuneraciones parten en $628.198 y llegan hasta $1.820.539, dependiendo del cargo.
El proceso de postulación tiene como fecha límite el domingo 6 de septiembre. Las personas interesadas pueden revisar los requisitos, documentos solicitados y condiciones de cada oferta a través del sitio de postulaciones de Carabineros.
Los 30 empleos disponibles
Estas son las vacantes informadas, junto con el sueldo ofrecido y la ubicación de cada puesto:
- Administrativo: $859.189 — Rengo.
- Técnico en cocina: $923.771 — Villa Alemana.
- Gestor de bienes raíces: $1.820.539 — Ñuñoa.
- Administrativo: $914.084 — La Serena.
- Técnico en cocina: $1.040.732 — Concepción.
- Auxiliar de Servicios Menores: $628.198 — Ñuñoa.
- Telefonista: $782.761 — Iquique.
- Administrativo: $859.189 — Puente Alto.
- Auxiliar de Servicios Menores: $782.761 — Iquique.
- Telefonista: $782.761 — Alto Hospicio.
- Técnico mecánico: $1.157.694 — Iquique.
- Técnico en cocina: $923.771 — Los Andes.
- Estafeta: $782.761 — Alto Hospicio.
- Archivero: $859.189 — Independencia.
- Administrativo: $859.189 — Cerrillos.
- Telefonista: $628.198 — Conchalí.
- Kinesiólogo ergónomo: $1.820.539 — Ñuñoa.
- Auxiliar de párvulos: $859.189 — Ñuñoa.
- Ingeniero en Control de Gestión: $1.443.032 — Santiago.
- Dibujante técnico: $923.771 — Macul.
- Kinesiólogo: $1.820.539 — Rancagua.
- Técnico contable: $923.771 — Providencia.
- Técnico eléctrico: $923.771 — Santiago.
- Higienista ocupacional: $1.820.539 — Ñuñoa.
- Archivero: $968.979 — Lota.
- Administrativo: $859.189 — Independencia.
- Peluquero: $968.979 — Penco.
- Ecónomo: $859.189 — Quilpué.
- Operador de emergencia: $1.154.323 — Temuco.
- Telefonista: $705.479 — Hualpén.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deben ingresar al portal de postulaciones de Carabineros (clic acá para postular), donde se encuentran los antecedentes específicos de cada oferta, incluyendo los requisitos y documentación solicitada.
El plazo indicado para estas 30 vacantes vence el domingo 6 de septiembre, por lo que quienes cumplan con las condiciones de alguno de los cargos deben realizar el proceso dentro de ese periodo.
Leer más de