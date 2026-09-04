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Carabineros ofrece 30 empleos para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones: Revisa los cargos y dónde postular

Carabineros mantiene abiertas 30 ofertas de empleo dirigidas a civiles, con puestos disponibles en distintas zonas del país. Las remuneraciones parten en $628.198 y llegan hasta $1.820.539, dependiendo del cargo.

El proceso de postulación tiene como fecha límite el domingo 6 de septiembre. Las personas interesadas pueden revisar los requisitos, documentos solicitados y condiciones de cada oferta a través del sitio de postulaciones de Carabineros.

Los 30 empleos disponibles

Estas son las vacantes informadas, junto con el sueldo ofrecido y la ubicación de cada puesto:

  • Administrativo: $859.189 — Rengo.
  • Técnico en cocina: $923.771 — Villa Alemana.
  • Gestor de bienes raíces: $1.820.539 — Ñuñoa.
  • Administrativo: $914.084 — La Serena.
  • Técnico en cocina: $1.040.732 — Concepción.
  • Auxiliar de Servicios Menores: $628.198 — Ñuñoa.
  • Telefonista: $782.761 — Iquique.
  • Administrativo: $859.189 — Puente Alto.
  • Auxiliar de Servicios Menores: $782.761 — Iquique.
  • Telefonista: $782.761 — Alto Hospicio.
  • Técnico mecánico: $1.157.694 — Iquique.
  • Técnico en cocina: $923.771 — Los Andes.
  • Estafeta: $782.761 — Alto Hospicio.
  • Archivero: $859.189 — Independencia.
  • Administrativo: $859.189 — Cerrillos.
  • Telefonista: $628.198 — Conchalí.
  • Kinesiólogo ergónomo: $1.820.539 — Ñuñoa.
  • Auxiliar de párvulos: $859.189 — Ñuñoa.
  • Ingeniero en Control de Gestión: $1.443.032 — Santiago.
  • Dibujante técnico: $923.771 — Macul.
  • Kinesiólogo: $1.820.539 — Rancagua.
  • Técnico contable: $923.771 — Providencia.
  • Técnico eléctrico: $923.771 — Santiago.
  • Higienista ocupacional: $1.820.539 — Ñuñoa.
  • Archivero: $968.979 — Lota.
  • Administrativo: $859.189 — Independencia.
  • Peluquero: $968.979 — Penco.
  • Ecónomo: $859.189 — Quilpué.
  • Operador de emergencia: $1.154.323 — Temuco.
  • Telefonista: $705.479 — Hualpén.
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¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben ingresar al portal de postulaciones de Carabineros (clic acá para postular), donde se encuentran los antecedentes específicos de cada oferta, incluyendo los requisitos y documentación solicitada.

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El plazo indicado para estas 30 vacantes vence el domingo 6 de septiembre, por lo que quienes cumplan con las condiciones de alguno de los cargos deben realizar el proceso dentro de ese periodo.

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