Carabineros ofrece 30 empleos para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones: Revisa los cargos y dónde postular

04 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Carabineros mantiene abiertas 30 ofertas de empleo dirigidas a civiles, con puestos disponibles en distintas zonas del país. Las remuneraciones parten en $628.198 y llegan hasta $1.820.539, dependiendo del cargo.

El proceso de postulación tiene como fecha límite el domingo 6 de septiembre. Las personas interesadas pueden revisar los requisitos, documentos solicitados y condiciones de cada oferta a través del sitio de postulaciones de Carabineros.

Los 30 empleos disponibles

Estas son las vacantes informadas, junto con el sueldo ofrecido y la ubicación de cada puesto:

Administrativo: $859.189 — Rengo.

Técnico en cocina: $923.771 — Villa Alemana.

Gestor de bienes raíces: $1.820.539 — Ñuñoa.

Administrativo: $914.084 — La Serena.

Técnico en cocina: $1.040.732 — Concepción.

Auxiliar de Servicios Menores: $628.198 — Ñuñoa.

Telefonista: $782.761 — Iquique.

Administrativo: $859.189 — Puente Alto.

Auxiliar de Servicios Menores: $782.761 — Iquique.

Telefonista: $782.761 — Alto Hospicio.

Técnico mecánico: $1.157.694 — Iquique.

Técnico en cocina: $923.771 — Los Andes.

Estafeta: $782.761 — Alto Hospicio.

Archivero: $859.189 — Independencia.

Administrativo: $859.189 — Cerrillos.

Telefonista: $628.198 — Conchalí.

Kinesiólogo ergónomo: $1.820.539 — Ñuñoa.

Auxiliar de párvulos: $859.189 — Ñuñoa.

Ingeniero en Control de Gestión: $1.443.032 — Santiago.

Dibujante técnico: $923.771 — Macul.

Kinesiólogo: $1.820.539 — Rancagua.

Técnico contable: $923.771 — Providencia.

Técnico eléctrico: $923.771 — Santiago.

Higienista ocupacional: $1.820.539 — Ñuñoa.

Archivero: $968.979 — Lota.

Administrativo: $859.189 — Independencia.

Peluquero: $968.979 — Penco.

Ecónomo: $859.189 — Quilpué.

Operador de emergencia: $1.154.323 — Temuco.

Telefonista: $705.479 — Hualpén.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben ingresar al portal de postulaciones de Carabineros (clic acá para postular), donde se encuentran los antecedentes específicos de cada oferta, incluyendo los requisitos y documentación solicitada.

El plazo indicado para estas 30 vacantes vence el domingo 6 de septiembre, por lo que quienes cumplan con las condiciones de alguno de los cargos deben realizar el proceso dentro de ese periodo.

Todo sobre Ofertas Laborales