Albemarle busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales y cómo postular

03 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Albemarle, empresa de productos químicos y una de las mayores productoras de litio del mundo, con más de 40 años de presencia en Chile, se encuentra en búsqueda de trabajadores.

La multinacional actualmente está ofreciendo cuatro puestos de trabajo en Chile, con oportunidades en las áreas de operaciones, electricidad, calidad y cadena de suministro. La mayor parte de las vacantes se concentra en el norte del país, aunque también hay disponibilidad en Santiago.

Las ofertas laborales de Albemarle

De acuerdo con las ofertas disponibles en el sitio web de la empresa, estas son las vacantes que están abiertas actualmente:

Supervisor/a Eléctrico. Área de Manufactura. (Antofagasta, Región de Antofagasta)

Regional Quality Manager, LATAM – Área de Calidad. (Antofagasta, Región de Antofagasta)

Associate Category Manager – Área de Cadena de Suministro. (Antofagasta, Región de Antofagasta)

Supervisor/a de Operaciones –Área de Manufactura. (El Salar, Región de Antofagasta)

Puedes conocer los detalles y requisitos de cada oferta laboral en este enlace.

¿Cómo postular a los trabajos?

Para postular, debes hacerlo a través de ESTE LINK. Una vez allí, debes subir tu CV, llenar tus datos de contacto y responder preguntas para definir la elegibilidad de los candidatos para trabajar en la compañía.

Entre ellas, se consulta por la disponibilidad para desempeñarse en la región donde se ofrece el puesto, la existencia de posibles conflictos de interés, el manejo de idiomas y determinadas habilidades requeridas para el cargo.

Cabe señalar que para cada puesto se encuentra solo una vacante disponible.

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