Confirmado | Apple presentará el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y su primer teléfono plegable el 9 de septiembre

03 sept. 2026 - 18:10 hrs.

La compañía estadounidense Apple confirmó la fecha de su tradicional evento anual de presentación de productos: será el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026. La invitación, adelantada por el propio Tim Cook a través de sus redes sociales el pasado 26 de agosto, marca el arranque de la temporada más importante del año para la marca de la manzana.

En el keynote se espera que se presenten oficialmente el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y, sobre todo, el primer teléfono plegable de la historia de Apple, conocido informalmente como iPhone Ultra o iPhone Fold. El modelo estándar iPhone 18, según los rumores más recientes, quedaría postergado para inicios de 2027.

El evento tiene además un componente histórico: será la primera presentación de productos bajo el mando de John Ternus, el nuevo CEO de Apple que asumió el cargo el 1 de septiembre. Estos son los detalles.

¿Cuándo y cómo será el evento de Apple?

El keynote de Apple se realizará el miércoles 9 de septiembre de 2026 desde el Apple Park en Cupertino, California. Como es habitual, se transmitirá en vivo por el sitio oficial de la compañía, el canal de YouTube de Apple y la aplicación Apple TV.

La invitación fue difundida por Tim Cook —que dejó el cargo de CEO el pasado 1 de septiembre— con el mensaje "Counting down with everyone!" ("Contando hacia atrás junto a todos"), acompañado de la fecha oficial.

¿Por qué es un evento histórico para Apple?

Este será el primer evento anual de lanzamiento de iPhone bajo el mandato de John Ternus, el nuevo CEO de la compañía. Ternus, de 50 años, se desempeñaba desde 2021 como Vicepresidente Sénior de Ingeniería de Hardware y trabaja en Apple desde 2001. Su nombramiento fue anunciado en abril de este año y se hizo efectivo el 1 de septiembre de 2026.

Ternus reemplaza a Tim Cook, quien lideró la compañía durante los últimos 15 años, tomando la posta de Steve Jobs en agosto de 2011. Durante su gestión, las acciones de Apple acumularon una rentabilidad superior al 2.200%, y los ingresos anuales crecieron desde los 108.000 millones de dólares en 2011 hasta más de 466.000 millones en los últimos doce meses.

Cook no se retira por completo: pasa a ocupar el rol de Presidente Ejecutivo de la junta directiva de Apple. Como detalló el propio comunicado oficial de la compañía, seguirá colaborando en áreas como el diálogo con reguladores y gobiernos de distintos países.

¿Qué características tendrán el iPhone 18 Pro y el Pro Max?

Según las filtraciones más consistentes hasta ahora, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max mantendrán el diseño externo estrenado el año pasado con la línea 17, y los cambios se concentrarán en el hardware interno. Los principales serían:

Nuevo chip A20 : se estima un 18% más rápido y un 30% más eficiente que el procesador de la generación anterior.

: se estima un 18% más rápido y un 30% más eficiente que el procesador de la generación anterior. 12 GB de RAM en todos los modelos Pro, un salto necesario para soportar de forma fluida las nuevas funciones de Siri con inteligencia artificial .

en todos los modelos Pro, un salto necesario para soportar de forma fluida las nuevas funciones de . Apertura variable de diafragma en la cámara principal, tecnología que ya está presente en modelos de Huawei, Xiaomi y Nubia, y que permite ajustar la profundidad de campo según la escena.

en la cámara principal, tecnología que ya está presente en modelos de Huawei, Xiaomi y Nubia, y que permite ajustar la profundidad de campo según la escena. Isla Dinámica más compacta , reduciendo el tamaño de la barra superior de la pantalla.

, reduciendo el tamaño de la barra superior de la pantalla. Pantallas OLED de 6,3 pulgadas para el Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max, ambas con tasa de refresco de 120 Hz.

El tamaño de la batería se mantendría prácticamente igual al del año pasado, según los reportes filtrados.

¿Cómo será el primer iPhone plegable de Apple?

El gran debutante del evento será el primer smartphone plegable en la historia de Apple. Su nombre comercial aún no está confirmado, pero circula bajo denominaciones como iPhone Ultra o iPhone Fold. Sus características filtradas son:

Pantalla externa de 5,5 pulgadas , para el uso convencional del equipo plegado.

, para el uso convencional del equipo plegado. Pantalla interna de 7,7 o 7,8 pulgadas , similar en dimensiones a un iPad mini, que se despliega al abrir el equipo.

, similar en dimensiones a un iPad mini, que se despliega al abrir el equipo. Formato aproximado al tamaño de un pasaporte cuando está cerrado, con proporciones un poco más anchas y cortas que un smartphone convencional.

cuando está cerrado, con proporciones un poco más anchas y cortas que un smartphone convencional. Chip A20 Pro , una variante superior al que llevarán los iPhone 18 Pro tradicionales.

, una variante superior al que llevarán los iPhone 18 Pro tradicionales. Batería cercana a los 5.000 mAh .

. Touch ID lateral : sensor de huellas digitales integrado en el marco, para desbloquear el equipo sin importar cuál pantalla se esté usando.

: sensor de huellas digitales integrado en el marco, para desbloquear el equipo sin importar cuál pantalla se esté usando. Solo dos cámaras traseras: gran angular y ultra gran angular.

Según el periodista Mark Gurman, especialista en Apple para Bloomberg, el equipo utilizará en su pantalla interna funciones y organización de aplicaciones asociadas a iPadOS, lo que le permitirá comportarse más como una tableta al ser desplegado.

¿Cuánto podrían costar los nuevos iPhone?

No hay precios oficiales confirmados, pero Apple ya adelantó a lo largo del año que los nuevos modelos serán más caros que las generaciones anteriores. La razón oficial es el aumento del costo de los componentes vinculados a la revolución de la inteligencia artificial generativa.

Las estimaciones de la industria apuntan a un aumento de entre 100 y 150 dólares respecto al iPhone 17 para los modelos Pro y Pro Max. En el caso del plegable, la referencia es la competencia: sus rivales del segmento (como el Samsung Galaxy Z Fold8) se ubican en el rango de los 2.000 dólares, y sería inusual que Apple compitiera por debajo de esa cifra.

¿Cuándo se podrán reservar los nuevos iPhone?

Un cambio inédito frente a años anteriores es el día de apertura de reservas. Tradicionalmente, la preventa se habilita el viernes posterior al keynote. En esta oportunidad, sin embargo, la fecha se corrió al sábado 12 de septiembre.

El motivo es que el viernes 11 de septiembre de 2026 se cumplen exactamente 25 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y Apple habría decidido correr por un día el debut comercial de sus nuevos equipos en un gesto de respeto simbólico.

¿Cuándo llegará el iPhone 18 estándar?

La gran ausencia del evento del 9 de septiembre será el modelo básico. Apple prepararía un cambio drástico respecto a los últimos años, postergando el lanzamiento del iPhone 18 estándar hasta febrero o marzo de 2027. Se trataría de una cadencia inédita para la compañía.

La estrategia buscaría concentrar las ventas del último trimestre del año en los modelos Pro y Pro Max, así como en el nuevo plegable, todos de gama alta y mayor rentabilidad para la marca.

¿Cómo ver el evento de Apple desde Chile?

El keynote comenzará a las 10:00 hora del Pacífico (PT), lo que en Chile equivale aproximadamente a las 13:00 horas del miércoles 9 de septiembre, considerando el huso horario chileno de la temporada.

La transmisión será gratuita y estará disponible en:

El sitio oficial apple.com .

. La aplicación Apple TV en iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos compatibles.

en iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos compatibles. El canal oficial de Apple en YouTube.

Meganoticias.cl transmitirá los principales anuncios y análisis del evento durante la jornada.