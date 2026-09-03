Mega transmitirá por primera vez La Pampilla: Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez serán los animadores

03 sept. 2026 - 15:35 hrs.

Mega transmitirá por primera vez en su historia la fiesta de La Pampilla de Coquimbo, el evento más importante de las Fiestas Patrias a nivel país.

La transmisión se realizará durante el 18, 19 y 20 de septiembre, bajo la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Una transmisión histórica

Durante la presentación del evento se destacó que será la primera vez que La Pampilla sea televisada, permitiendo que personas de distintas regiones puedan seguir la celebración a través de las pantallas de Mega y sus diferentes plataformas.

“Vamos a transmitir La Pampilla, que es un sueño realmente inmenso transmitir la fiesta más grande de Chile por Mega”, señaló Julio César Rodríguez durante el anuncio, destacando además el objetivo de contribuir a la reactivación de la región de Coquimbo tras los temporales.

Tonka y Julio César estarán a cargo

La conducción estará en manos de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, quienes serán los rostros principales de la transmisión.

“Este año seguramente muchos van a hacerlo, pero nosotros teníamos un sueño, que era transmitir la fiesta más grande de Chile”, expresó Julio César Rodríguez, quien también destacó que muchos chilenos conocen la celebración, pero no han tenido la posibilidad de asistir presencialmente.

Por su parte, Tonka Tomicic valoró la posibilidad de llevar el evento a todo el país y llamó a que la audiencia pueda disfrutar de la fiesta desde sus hogares.

Tres días de fiesta y solidaridad

La transmisión se extenderá durante el 18, 19 y 20 de septiembre y tendrá como uno de sus ejes la solidaridad con las familias afectadas por los temporales que golpearon a la región de Coquimbo.

En ese contexto, se habilitó una plataforma para realizar donaciones destinadas a apoyar la reconstrucción de la zona. Además, según se explicó durante la presentación, los artistas que participen lo harán de manera solidaria, al igual que los animadores y el equipo de Mega.

Música y actividades

La Pampilla contempla actividades desde temprano, incluyendo espectáculos infantiles y espacios destinados a los niños. Durante la noche comenzarán las presentaciones de artistas y los principales shows musicales.

La programación televisiva se emitirá durante el horario estelar y permitirá mostrar parte de la tradicional celebración coquimbana a quienes no puedan asistir presencialmente.

La transmisión será parte de Mega, Mega 2 y Mega Go, bajo el concepto de “Megafest”.

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