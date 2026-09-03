Actriz Constanza Mackenna revela su lucha diaria contra condición y los prejuicios que existen

03 sept. 2026 - 11:08 hrs.

La actriz Constanza Mackenna utilizó sus redes sociales para visibilizar una realidad con la que convive diariamente y que suele pasar desapercibida para el resto de las personas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete abordó lo desgastante que es vivir con disautonomía. Este es un trastorno del sistema nervioso autónomo que desencadena múltiples dificultades físicas e invisibles.

La batalla diaria contra la fatiga extrema

En su relato, Mackenna detalló las marcadas diferencias entre la rutina de una persona sana y la de alguien diagnosticado con esta condición.

Mientras cualquier individuo se despierta con niveles de energía estables, las personas con disautonomía deben lidiar con una fatiga persistente desde el primer minuto del día: "(Sienten) fatiga desde que abren los ojos, (tienen una) sensación de estar sin batería aunque hayan dormido bien", explicó.

Además del cansancio físico, la intérprete hizo hincapié en síntomas cognitivos severos como la llamada niebla mental (brain fog), la cual interfiere de forma directa en la concentración, el procesamiento de ideas y la claridad de pensamiento.

Constanza Mackenna / Mega

Un esfuerzo invisible que genera malentendidos

Uno de los puntos más críticos expuestos por la intérprete es el prejuicio social. Debido a que los síntomas no son perceptibles a simple vista, existe una tendencia generalizada a juzgar de forma errónea el comportamiento o estado de ánimo de quienes tienen este diagnóstico.

Esto provoca malas interpretaciones habituales, puesto que es común que a los pacientes se les califique injustamente como "flojos, negativos o irritables".

La actriz puntualizó que, a diferencia de la mayoría de la gente que invierte energía únicamente en pensar, una persona con disautonomía realiza un esfuerzo titánico por el simple hecho de mantenerse de pie.

El desgaste fisiológico continuo deriva en episodios de irritabilidad o frustración, consecuencias ajenas a la voluntad del paciente y provocadas por el agotamiento físico constante del organismo.

El objetivo principal del testimonio publicado por la actriz es generar mayor empatía y conciencia social sobre las enfermedades invisibles. Asimismo, busca ser un faro de apoyo para aquellas personas que atraviesan los mismos malestares sin contar aún con un diagnóstico claro.

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