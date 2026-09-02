Carabineros alerta incumplimiento de arresto domiciliario de Camilo Huerta: dirección registrada corresponde a un OXXO

02 sept. 2026 - 23:47 hrs.

Un nuevo antecedente fue incorporado a la causa que involucra a Camilo Alberto Huerta Milos. Carabineros informó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago un incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa en su contra.

Según un oficio de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, fechado el 28 de agosto de 2026, personal policial concurrió hasta el domicilio registrado por Huerta para fiscalizar el cumplimiento de la cautelar. Sin embargo, al llegar al lugar, los funcionarios constataron que la dirección indicada correspondía actualmente a un local comercial OXXO.

El documento, al que tuvo acceso Mega Investiga, señala que Huerta mantiene registrado como domicilio un inmueble ubicado en avenida Irarrázaval N° 2266, comuna de Ñuñoa, lugar en el que debía permanecer debido a la medida de arresto domiciliario total decretada en su contra.

“Personal policial de esta Unidad concurrió al lugar indicado, verificando que la dirección antes mencionada corresponde a un local comercial ‘OXXO’”, consigna el oficio enviado al tribunal.

Los funcionarios, además, realizaron diligencias en el mismo establecimiento para intentar establecer qué había ocurrido con el imputado. De acuerdo con el documento, se entrevistaron con una trabajadora del local, quien manifestó que Huerta no era una persona conocida en el lugar.

Ante estos antecedentes, Carabineros comunicó formalmente al tribunal el eventual incumplimiento y solicitó que se corroborara la información proporcionada, “con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima la fiscalización de dicha Medida Cautelar”.

El oficio fue remitido desde la unidad policial al 4° Juzgado de Garantía de Santiago bajo el asunto “Incumplimiento Medida Cautelar” y está asociado a la causa RUC N° 2401010514-1, RIT N° 4240-2026.

Registro fotográfico

El documento incluye además un set fotográfico levantado por Carabineros durante la fiscalización. En las imágenes se observa el establecimiento OXXO ubicado en el número 2266 de avenida Irarrázaval, además de una fotografía de la señalética de la intersección, utilizada por los funcionarios para dejar constancia del lugar al que concurrieron.

De esta forma, será ahora el tribunal el que deberá evaluar los antecedentes remitidos por Carabineros y determinar las consecuencias procesales que podría tener el episodio respecto de la cautelar que actualmente cumple Huerta.

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