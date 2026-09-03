Persecución termina con disparos en Macul: Cuatro sujetos huyeron tras abandonar vehículo robado

03 sept. 2026 - 00:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial terminó con un intercambio de disparos y cuatro sujetos prófugos durante la noche de este miércoles en la comuna de Macul, Región Metropolitana, luego de que Carabineros detectara un vehículo que circulaba con placas patentes falsas.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho se inició durante patrullajes preventivos en el sector de avenida Quilín. Al intentar fiscalizar el automóvil por calle Maratón, sus ocupantes aceleraron e intentaron escapar.

Disparos durante la persecución

Según explicó la capitán Jessica González Celis, oficial de Ronda de la Prefectura Oriente, en el vehículo se movilizaban cuatro sujetos encapuchados.

Ante su intento de escape, se inició un seguimiento controlado por distintas arterias de Macul. Durante la persecución, uno de los ocupantes habría efectuado un disparo contra los funcionarios policiales.

Ante esta situación, Carabineros utilizó sus armas de servicio para repeler el ataque. De acuerdo con la institución, los disparos policiales impactaron la carrocería del vehículo.

Abandonaron el vehículo y huyeron por un zanjón

Los sujetos continuaron la huida hasta ingresar a un condominio de edificios, donde vulneraron el acceso controlado por conserjería y avanzaron hasta el final del estacionamiento.

Finalmente, los individuos abandonaron el automóvil y escaparon a pie por el Zanjón de la Aguada, colindante con los edificios y avenida Quilín, en dirección al oriente.

Al revisar el vehículo, Carabineros encontró rastros de sangre en el sector del conductor, además de elementos comúnmente utilizados para cometer delitos, llaves de otros vehículos y las placas patentes originales.

"Es importante así mencionar que el vehículo en el que se movilizaban mantenía un encargo vigente por robo en lugar habitado", señaló la oficial González.

Un sospechoso herido

Hasta el momento no existen detenidos por este procedimiento. Sin embargo, la capitán González señaló que existe un sujeto de interés que está siendo verificado por personal policial, luego de que presuntamente concurriera a un centro asistencial con una herida.

Además, Carabineros mantiene las investigaciones para determinar el origen de los elementos encontrados al interior del vehículo y establecer la participación de los sujetos en otros posibles delitos.

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