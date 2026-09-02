Cae banda que estafaba a turistas afuera de casas de cambio: Uno de los detenidos tenía tobillera electrónica

02 sept. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas tras un violento procedimiento registrado en pleno centro de Santiago, donde una banda se dedicaba presuntamente a estafar a turistas brasileños que acudían a casas de cambio.

El operativo ocurrió en las inmediaciones del Paseo Bandera, donde funcionarios municipales realizaban patrullajes preventivos. Al encontrarse con los sujetos, se produjo una pelea que terminó con la intervención de Carabineros y dos detenidos.

Uno de los individuos portaba una tobillera electrónica, mientras que sus antecedentes judiciales están siendo revisados.

Así operaban para estafar a turistas

De acuerdo con los antecedentes entregados, los sujetos abordaban principalmente a turistas brasileños y, vestidos de manera formal, les ofrecían un supuesto cambio de dinero más conveniente que el de las casas de cambio.

Las víctimas podían entregarles montos de hasta US$5.000, tras lo cual los individuos les pedían esperar mientras supuestamente iban a buscar el dinero correspondiente al cambio y la comisión.

Sin embargo, nunca regresaban y se quedaban con la totalidad del dinero.

El director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, explicó que se trata de personas conocidas por las casas de cambio y por funcionarios que realizan patrullajes en el sector.

"En definitiva, hemos puesto mucho personal en el casco histórico, y este es uno de los punto. Las mismas casas de cambio también nos advierten que son personas ya conocidas por ellos, que el llamado puntero, que ya decía yo, que escoge a la víctima. Tienen un estudio psicológico de las personas, las engañan, las lleva a un lugar, esa oficina de repente no existe y, en definitiva, quedan sin el cambio y son defraudadas económicamente", explicó.

Dos detenidos tras agresión a funcionarios municipales

El municipio señaló que los sujetos reaccionaron violentamente ante la presencia de los funcionarios, agrediendo a uno de ellos.

"Nuestro personal en forma preventiva se encontraba en el lugar, estos se sienten amenazados o molestos por la presencia de nuestro personal, van y agreden a uno de nuestros funcionarios y, por cierto, el resto del personal toma detenido a otra persona y, en definitiva, fueron dos los detenidos y, posteriormente, con Carabineros fueron conducidos. Es decir, fue una agresión artera, es un delito flagrante y por eso son conducidos a la 1ª Comisaría de Santiago", afirmó Urrutia.

Aunque la investigación se originó por la agresión a los funcionarios, las autoridades también indagan su eventual participación en las estafas denunciadas por turistas.

Además, se revisan las cámaras de seguridad del sector para determinar cómo operaba la agrupación y si existirían más integrantes que se estarían desplazando por distintos puntos del centro de Santiago.