Guía de bonos en septiembre: Revisa todos los beneficios disponibles para cobrar

01 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Llega septiembre y, junto con las celebraciones de Fiestas Patrias, aumentan los gastos familiares en todo Chile. Para apoyar el presupuesto de los hogares, el Estado contempla la entrega de diversos aportes económicos, entre beneficios exclusivos del mes y aportes mensuales permanentes.

Los bonos disponibles en septiembre

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Es uno de los aportes más esperados del mes de septiembre.

Pensionados : El Instituto de Previsión Social (IPS) contempla un pago base de $25.280 por pensionado, monto que aumenta en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026. Se deposita o cobra automáticamente junto con la pensión mensual.

: El Instituto de Previsión Social (IPS) contempla un pago base de $25.280 por pensionado, monto que aumenta en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026. Se deposita o cobra automáticamente junto con la pensión mensual. Sector público: Fijado por ley, el beneficio entrega $91.682 para trabajadores con renta líquida igual o inferior a $1.060.493, y de $63.645 para quienes superen dicho tramo.

Bono por Logro Escolar

Destinado a estudiantes de entre 5° básico y 4° medio que pertenezcan al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que integren el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Si bien no hay una fecha concreta de pago, en 2025 se entregó en el mes de septiembre, por lo que se espera que sea entregado durante el transcurso de este mes.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) comenzó a efectuar el lunes 31 de agosto los pagos anuales del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM).

El pago de estos beneficios será otorgado a 438.999 mujeres y jóvenes trabajadores de todo Chile.

Aportes permanentes del Estado

Durante todo septiembre continúan los depósitos de los beneficios recurrentes:

Pensión Garantizada Universal (PGU) : Aporte mensual dirigido a personas de 65 años o más.

: Aporte mensual dirigido a personas de 65 años o más. Subsidio Familiar (SUF) : Pagos enfocados en complementar ingresos y apoyar a familias vulnerables.

: Pagos enfocados en complementar ingresos y apoyar a familias vulnerables. Bono de Protección (Bono Dueña de Casa): Aporte mensual para familias participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Cómo verificar si tienes pagos pendientes?

Para consultar la fecha y forma de pago de cualquiera de estos beneficios, puedes ingresar al portal oficial de ChileAtiende (chileatiende.cl) introduciendo únicamente tu RUT. Al mismo tiempo, se aconseja no hacer clic en enlaces sospechosos para evitar estafas electrónicas.

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