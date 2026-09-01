Subtel ordena a empresas bloquear 42 sitios de apuestas y casinos online en un plazo de 48 horas

01 sept. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) instruyó a las empresas proveedoras de Internet bloquear el acceso a 42 sitios de apuestas y casinos online, mediante el sistema DNS, en un plazo máximo de 48 horas desde que sean notificadas.

La medida fue adoptada en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra empresas de telecomunicaciones. La acción judicial se originó tras confirmarse que las plataformas involucradas operan al margen de la regulación vigente.

Oficios a empresas proveedoras de internet

Para ejecutar la medida, Subtel ofició a las empresas Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, adjuntando el listado de dominios remitido por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Según el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones ratificó que el bloqueo mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) constituye una alternativa idónea, ya que permite resguardar la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios, además de actuar de manera proporcional y reducir el riesgo de bloquear involuntariamente servicios lícitos.

“Como Subtel estamos dando estricto cumplimiento a los dictámenes de la justicia y al marco regulatorio, desplegando una solución técnica eficiente y coordinada que resguarda la seguridad digital de las personas. Con este oficio, exigimos a las empresas de telecomunicaciones actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”, destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

¿Cómo funcionará el bloqueo?

El procedimiento contempla tres etapas. Primero, la Lotería de Concepción u otros recurrentes recopilarán e informarán los dominios, subdominios y sitios derivados o “espejo” asociados a estas plataformas.

Luego, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) deberá verificar y certificar cuáles corresponden a operadores informales no autorizados.

Finalmente, con esa validación, Subtel notificará formalmente a las empresas de telecomunicaciones y les entregará el listado de dominios que deberán bloquear mediante DNS dentro del plazo de 48 horas.

Las compañías deberán acreditar el cumplimiento de la medida directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el apercibimiento establecido por el tribunal. Además, tendrán que remitir una copia a Subtel indicando la fecha y hora exactas en que se ejecutó el bloqueo.

Debido a la naturaleza dinámica de estas plataformas, el procedimiento podrá aplicarse posteriormente a nuevos dominios, subdominios o sitios espejo, siempre que sean específicos, verificables y hayan sido previamente validados por la SCJ.

El mecanismo también contempla la posibilidad de corregir eventuales errores de identificación o afectaciones que pudieran producirse sobre servicios lícitos.

Estos son los 42 sitios que deberán ser bloqueados