Refuerzan la seguridad del alcalde Christopher White tras detectarse presunta planificación del "Indio Juan" para matarlo

01 sept. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se encuentra con medidas de seguridad reforzadas luego de que se detectara una presunta amenaza de muerte en su contra que habría sido atribuida a Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, para el 17 de septiembre.

Tras conocer esta información, Carabineros reforzó la seguridad de Christopher White para resguardar su integridad.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, escuchas telefónicas realizadas durante la investigación por la fuga del delincuente habrían permitido detectar un eventual plan para asesinar al jefe comunal.

Ministro Arrau: "Incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona"

El fiscal regional Occidente, Marco Pastén, habría informado personalmente al alcalde sobre la amenaza. Tras conocer estos antecedentes, se reforzó su protección policial y el Gobierno también tomó conocimiento de la situación.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que las medidas de resguardo fueron aumentadas: “Él ya contaba con protección policial. Eso se va a incrementar. De hecho, a raíz de esta nueva amenaza, son medidas que, por supuesto, no vamos a comentar acá públicamente”.

Arrau agregó que recomendó al alcalde tomar precauciones frente a este tipo de situaciones y enfatizó que las autoridades no deben retroceder ante las amenazas.

“Cuando el Estado y funcionarios públicos y autoridades son amenazadas, acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, aseguró la autoridad.

La eventual amenaza se conoce después de la recaptura del “Indio Juan”, quien permaneció 188 días prófugo tras escapar de la cárcel el pasado 25 de febrero, cuando habría utilizado prendas para simular un uniforme de Gendarmería.

Según los antecedentes expuestos, la presunta motivación del ataque estaría relacionada con la labor desarrollada por el municipio en determinados sectores de San Bernardo y con disputas por el control territorial.

"Que el Estado me notifique que me van matar es algo tremendo"

Al respecto, el alcalde de San Bernardo reconoció el impacto que tuvo conocer los antecedentes sobre la presunta planificación de un atentado en su contra, asegurando que se trata de una situación especialmente difícil para él y su entorno.

“Es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van matar es algo tremendo. No puedo decir nada más, discúlpeme, estoy muy afectado”, manifestó la autoridad comunal.

ACHM condena amenazas contra el alcalde de San Bernardo

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió este martes una declaración pública en la que condena enérgicamente las graves amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y expresa su total respaldo al jefe comunal, su familia, funcionarios municipales y comunidad.

"Los antecedentes conocidos sobre un presunto plan para atentar contra su vida representan un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta rápida y contundente del Estado. Ninguna autoridad local puede quedar expuesta por cumplir con su deber y enfrentar al crimen organizado en sus territorios", señaló la ACHM en su declaración.

Junto con ello, la asociación gremial hizo un llamado directo a las autoridades: "Como ACHM hacemos un llamado al Gobierno, las policías, el Ministerio Público y las instituciones competentes a reforzar todas las medidas necesarias para proteger al alcalde White y garantizar que ningún jefe comunal de Chile deba ejercer sus funciones bajo amenazas contra su vida o la de su familia".

Finalmente, la ACHM comprometió su respaldo permanente al edil: "La Asociación Chilena de Municipalidades acompañará al alcalde Christopher White durante este proceso y estará plenamente disponible para colaborar y apoyar en todo lo que sea necesario".