Divorcio en tribunales: La petición más dura contra Douglas en su proceso con Ana Sol Romero

01 sept. 2026 - 12:02 hrs.

En el marco del proceso de divorcio de Ana Sol Romero y Douglas, quienes estuvieron casados por 25 años, existe una petición que, sin duda, es la más dura de todas: una orden de restricción en contra del cantante que establece, entre otras cosas, que él no se puede acercar a menos de 500 pies (152,4 metros) de su ex señora.

La orden fue por un carril legal paralelo a la solicitud de disolución del matrimonio que presentó la argentina en contra del chileno y que se conoció públicamente la semana pasada.

Según los registros oficiales, la petición de disolución del matrimonio fue presentada por Ana Sol el pasado 15 de junio en un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos, y el 18 de agosto, la abogada de la periodista le pidió al juez que le otorgue el derecho exclusivo a vivir en la casa familiar durante el proceso de divorcio, lo que obliga a Douglas a fijar su residencia en un lugar distinto y le impide acceder a la propiedad sin permiso.

Poco después de eso, Romero solicitó una protección temporal contra el acoso o una orden de restricción, como se le conoce habitualmente en Estados Unidos, según consignó Las Últimas Noticias.

Un trámite que Ana Sol hizo en persona

A diferencia de muchas de las diligencias que forman parte del proceso de disolución del matrimonio, esta solicitud —para impedir el acoso de una de las partes hacia la otra— debe hacerse en persona, así lo hizo Ana Sol concurriendo personalmente.

Luego de eso, el tribunal tiene tres opciones: rechazarla de plano por falta de mérito, pedir una audiencia para escuchar a ambas partes y luego decidir, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, o bien acogerla y hacerla efectiva desde ese momento, en base a las pruebas existentes, hasta una audiencia con la contraparte. Esto último fue lo que exactamente sucedió en este caso.

Para que un juez haga efectiva la orden de restricción, en contra de una de las partes, las pruebas deben ser sólidas y pueden estar relacionadas con el hackeo de líneas telefónicas, con la geolocalización de teléfonos, instalaciones de GPS y de micrófonos, persecuciones, amenazas y violencia sicológica.

Una vez acogida la solicitud, lo que en este caso ocurrió hace dos semanas, la audiencia con el demandado debe fijarse en un plazo de 15 días (finaliza esta semana), pero este período puede ser extendido por el juez, como sucedería en caso de que Douglas no se presente en el tribunal.

Las medidas que debe cumplir el cantante

A la distancia mínima de 152,4 metros que Douglas debe mantener con Ana Sol, también se agrega que no puede llamarla por teléfono a su ex pareja, contactarla, ni por correo electrónico ni redes sociales, ni comunicarse con ella por ninguna vía, a no ser que sea por medio de un tercero que haya sido visado por el juzgado.

Pero eso no es todo: el cantante chileno además solo podrá volver a la vivienda familiar acompañado de la policía y con el único propósito de recuperar su ropa, artículos de higiene y salud personal y herramientas de trabajo. En caso de no cumplir con las regulaciones establecidas por la ley, el cantante puede ser acusado de desacato y se expone a multas y penas de cárcel.

El proceso sigue en reserva

Bajo las leyes del estado de Florida, las peticiones de protección se mantienen en reserva hasta que el demandado sea notificado personalmente, con el objeto de evitar represalias o evasiones a la justicia, algo que no habría sucedido hasta ahora en este caso y que debería hacerse cuando Douglas, quien ya tiene una actuación programada para el 26 de septiembre en el Festival Los Lagos de Valdivia, vuelva a Estados Unidos.

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