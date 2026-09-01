Naya Fácil suma una nueva polémica: Ordenaron bloquear sitio web de casa de apuestas ligado a influencer
- Por Meganoticias
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) emitió una instrucción dirigida a las principales empresas proveedoras de servicios de internet en el país —como Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR— para proceder con el bloqueo de 42 sitios web de apuestas y juegos de azar que operan sin autorización en Chile.
Entre la nómina de dominios sancionados destaca una plataforma directamente vinculada a la creadora de contenidos e influencer Naya Fácil, además de otros conocidos portales internacionales de casinos y casas de apuestas online.
Las compañías de telecomunicaciones disponen de un plazo estricto de 48 horas a contar de la notificación para implementar la restricción de acceso.Ir a la siguiente nota
De acuerdo con la información entregada por el organismo regulador, la medida se ejecuta a través del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), un procedimiento considerado técnico, proporcional y respetuoso de la privacidad de los usuarios y de la neutralidad de la red.
La polémica con Naya Fácil
Entre las páginas web que aparecen en el listado, está una que lleva el nombre "nayafacil-903.com", la cual, al hacer clic, lleva a una página de apuestas ligada a la influencer.
Otras de las plataformas afectadas son Betano, Coolbet, 1xbet, Betsson, Rojabet, Bet365 y Stake, junto con sus respectivos dominios espejo.
Desde el organismo enfatizaron que el procedimiento se mantendrá activo, por lo que nuevas direcciones o páginas alternativas creadas por estos operadores también podrán agregarse a la lista de bloqueos en el futuro.
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