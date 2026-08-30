¿Cuánto cuesta alojarse en el hotel que Jorge Zabaleta tiene en San Pedro de Atacama?

30 ag. 2026 - 15:36 hrs.

San Pedro de Atacama es uno de los destinos imperdibles para visitar en nuestro país, debido a sus espectaculares paisajes rodeados de salares, desierto, volcanes, géiseres, lagunas turquesas y aguas termales.

Entre las opciones de alojamiento que ofrece esta ciudad, asoma Desértica, hotel que el popular actor nacional Jorge Zabaleta abrió a fines del 2018 y que ofrece una experiencia "única, aventurera y sofisticada”.

¿Dónde está el hotel de Jorge Zabaleta?

Como fue expuesto anteriormente, el hotel de Jorge Zabaleta se encuentra ubicado en plena ciudad de San Pedro de Atacama, en la provincia de El Loa, en la región de Antofagasta, en el norte grande de Chile.

Este se encuentra específicamente emplazado en la calle Caracoles 455 (calle principal de San Pedro de Atacama), y se ubica a cinco minutos caminando de la plaza principal y de los restaurantes más populares de la zona.

Hotel Desértica

Quienes opten por alojarse en este lugar podrán acceder a la piscina y disfrutar de los platos que ofrece el restaurante de "Desertiva", cuya carta incluye una variedad de platos y coctelería de autor. También se puede programar el servicio de masaje, el cual se debe reservar en la recepción.

Respecto a la arquitectura del hotel, el sitio web señala que cuenta con habitaciones circulares, "inspiradas en las construcciones atacameñas prehispánicas, están decoradas para brindarte comodidad y calidez".

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Zabaleta?

El hotel ofrece dos tipos de habitaciones, la Turi Superior y la Turi Estándar ("Turi" significa “casa” en idioma kunza o atacameño), y estas poseen las siguientes características y precios:

Turi Estándar

Esta corresponde a una habitación de 30 metros cuadrados, con una cama super king o twin, y posee:

Calefacción

Caja Fuerte

Amplio baño con ducha

Amenities orgánicos y biodegradables

Secador de pelo

Batas

Pantuflas

Sábanas de 300 hilos, 100% algodón

2 Botellas de agua reutilizables

Hotel Desértica

Turi Superior

Esta corresponde a una habitación de 35 metros cuadrados, con una cama super king o twin, y posee:

Chimenea o Calefacción

Caja Fuerte

Amplio baño con ducha

Amenities orgánicos y biodegradables

Secador de pelo

Batas

Pantuflas

Sábanas de 300 hilos, 100% algodón

2 Botellas de agua reutilizables

Hotel Desértica

El precio por hospedarse una noche es de US$365 (333 mil pesos chilenos, aprox.) para una persona en la habitación estándar; y US$263 (240 mil pesos chilenos, aprox.) para dos personas. (Precios pueden cambiar según días de reserva)

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