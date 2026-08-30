Así fue la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial en tiempo real

30 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante avance en la medicina se registró en Reino Unido, donde un equipo de especialistas realizó con éxito la primera neurocirugía asistida por inteligencia artificial (IA) en tiempo real. La tecnología fue utilizada como apoyo para extirpar un tumor cerebral y ayudar a los médicos a identificar estructuras críticas durante la intervención.

La operación fue encabezada por especialistas del National Hospital for Neurology and Neurosurgery, como parte de un proyecto piloto que busca evaluar el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante cirugías. La iniciativa fue financiada por el National Institute for Health and Care Research (NIHR).

El primer paciente fue Rhys Hibbert, de 48 años, quien tenía un tumor benigno de 11 milímetros. Sin una intervención, la lesión podía continuar creciendo y poner en riesgo su visión hasta dejarlo completamente ciego. La presión del tumor ya había comenzado a afectar su visión periférica y a provocarle fatiga y mareos.

La cirugía se realizó mediante un endoscopio que fue introducido por la nariz hasta llegar a la base del cráneo, donde se encontraba el tumor, detrás de capas de hueso y tejido. La complejidad del procedimiento radicaba en la anatomía particular de cada paciente y en la cercanía de vasos sanguíneos y otras estructuras vitales.

Durante la intervención, la IA analizó imágenes de video en tiempo real, en lugar de limitarse a revisar escáneres realizados antes de la operación. De esta manera, el sistema ayudó al equipo médico a tomar decisiones más precisas al destacar estructuras relevantes ubicadas en la base del cerebro.

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El algoritmo fue entrenado para reconocer nervios y vasos sanguíneos a partir de numerosos procedimientos anteriores. Así, la tecnología funciona como un apoyo adicional para los cirujanos, entregando información durante la intervención, pero sin reemplazar las decisiones del equipo médico.

El profesor Hani Marcus, uno de los responsables del procedimiento, destacó el potencial de esta tecnología, señalando que la IA ha sido entrenada con más operaciones de las que un neurocirujano podría realizar durante toda su vida y que puede entregar recomendaciones basadas en un aprendizaje profundo y colectivo.

University College London Hospitals

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