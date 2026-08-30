Nicolás Maduro realiza sorpresiva publicación desde detención en EEUU: "Estamos firmes con el corazón lleno del amor de ustedes"

30 ag. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el derrocado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una sorpresiva publicación en sus redes sociales en medio de su detención en los Estados Unidos, en la cual agradece el apoyo de sus seguidores.

"Estamos firmes"

En publicaciones simultáneas en sus cuentas de Instagram, Facebook y X (Twitter), Maduro compartió su "pequeño regalo de amor y esperanza" en el cual se lo ve en dos fotografías tomadas en la cárcel el pasado mes de junio.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió el exlíder chavista en la descripción de los registros.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", añadió.

"Venezuela vencerá"

Tras esto, el exgobernante venezolano pidió que sus seguidores "disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza".

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", sostuvo posteriormente al referirse a su esposa, quien fue detenida junto a él por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Finalmente, tras citar un pasaje de la Carta a los Romanos del apóstol San Pablo, Nicolás Maduro afirmó que "seguiremos fuertes, serenos y confiados", indicando que "Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá".

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