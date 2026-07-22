Juicio contra Nicolás Maduro en EEUU ya tiene fecha: Tendrá que esperar el inicio en calidad de detenido

22 jul. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un tribunal federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos desde enero tras una operación que terminó con su captura en Caracas.

La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia procesal encabezada por el juez Alvin Hellerstein, luego de una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y la defensa. Ambos enfrentan graves cargos relacionados con narcotráfico y armas, acusaciones que han rechazado desde su primera comparecencia ante la justicia estadounidense.

Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de manifestantes se congregaron en las afueras del tribunal federal de Nueva York. Algunos exigieron la liberación de la pareja, mientras otros los calificaron de "dictadores".

Tribunal fija próximas etapas del proceso

Durante la audiencia, que se extendió por cerca de 20 minutos, el juez Hellerstein también programó para el 17 de noviembre una nueva comparecencia destinada a revisar las mociones presentadas por la defensa.

Entre ellas figura un recurso que busca impugnar la legalidad de la captura de Maduro y Flores, realizada el pasado 3 de enero, cuando comandos estadounidenses los sacaron de su residencia en Caracas en una operación militar que combinó fuerzas terrestres, navales y aéreas.

Vestido con uniforme beige de recluso, el exmandatario de 63 años permaneció en silencio durante la audiencia, limitándose a saludar al ingresar a la sala. A pocos metros se ubicó Cilia Flores, también con uniforme de detenida, acompañada por el equipo de abogados que representa a la pareja.

Los delitos que enfrenta Maduro

La Fiscalía estadounidense acusa a Nicolás Maduro de haber utilizado el aparato del Estado venezolano para facilitar operaciones de narcotráfico internacional y proteger el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

En concreto, enfrenta cuatro cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

Cilia Flores, por su parte, está acusada de los mismos delitos, con excepción del cargo por narcoterrorismo. Ambos se declararon inocentes durante su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, realizada el 5 de enero.

También enfrenta una demanda civil

Paralelamente al proceso penal, Maduro enfrenta una demanda civil presentada ante un tribunal federal de Brooklyn por las familias de cinco jóvenes venezolanos asesinados entre 2017 y 2020.

La acción judicial sostiene que el exmandatario ordenó ejecuciones extrajudiciales a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), unidad policial disuelta en 2021 tras múltiples denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, incluidas observaciones formuladas por Naciones Unidas.

De acuerdo con The New York Times, la defensa de Maduro también buscaría invocar inmunidad por su condición de jefe de Estado como parte de su estrategia judicial.

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