Hasta con rachas de 100 km/h: Meteorología emite alerta por "viento moderado a fuerte" en seis regiones del país

22 jul. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" para tres regiones de la zona centro-sur.

Además, el organismo actualizó otra alerta meteorológica, la cual también es por "viento moderado a fuerte", pero para tres regiones de la zona sur.

De acuerdo con el organismo, ambas medidas estarán vigentes desde la madrugada del jueves 23 de julio hasta la tarde de la misma jornada. Los vientos, para ambos casos, responden a la condición sinóptica de "frente frío".

¿Qué sectores tendrán vientos moderados a fuertes?

En concreto, las regiones afectadas serán las del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El detalle es el siguiente:

Región del Maule

Precordillera: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Región del Ñuble

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Valle: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h con rachas de 80 km/h.

Región del Biobío

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Valle: 40-60 km/h con rachas de 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h con rachas de 80 km/h.

Región de La Araucanía

Valle: 40-60 km/h con rachas de 80 km/h.

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 90 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 90 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h con rachas de 90 km/h.

Región de Los Lagos

Litoral: 60-80 km/h con rachas de 100 km/h.

Cordillera Costa: 60-80 km/h con rachas de 90 km/h.

Valle: 40-60 km/h con rachas de 90 km/h.

Chiloé: 40-60 km/h con rachas de 90 km/h.

¿Qué significa que la DMC haya emitido una alerta?

El organismo emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes y evitar riesgos innecesarios.

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