Rachas llegarán hasta los 80 km/h: DMC actualiza aviso por vientos de "frente frío" que afectará a zonas de siete regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "viento normal a moderado", el cual afectará con rachas de hasta 80 km/h a zonas de siete regiones del país.
Meteorología actualiza aviso por vientos
El aviso del organismo se origina en un "frente frío" y estará vigente entre la madrugada y la tarde del jueves 23 de julio en sectores de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Región de O'Higgins
- Cordillera: 25-40 km/h, rachas 60 km/h.
Región del Maule
- Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.
Región de Ñuble
- Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.
Región del Biobío
- Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.
Región de La Araucanía
- Litoral: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
Región de Los Ríos
- Litoral: 40-60 km/h, rachas 80 km/h.
- Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 80 km/h.
- Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
Región de Los Lagos
- Litoral Interior: 40-60 km/h, rachas 80 km/h.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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