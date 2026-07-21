Rachas llegarán hasta los 80 km/h: DMC actualiza aviso por vientos de "frente frío" que afectará a zonas de siete regiones

21 jul. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "viento normal a moderado", el cual afectará con rachas de hasta 80 km/h a zonas de siete regiones del país.

Meteorología actualiza aviso por vientos

El aviso del organismo se origina en un "frente frío" y estará vigente entre la madrugada y la tarde del jueves 23 de julio en sectores de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40 km/h, rachas 60 km/h.

Región del Maule

Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.

Región de Ñuble

Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.

Región del Biobío

Cordillera: 25-40 km/h, rachas 70 km/h.

Región de La Araucanía

Litoral: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60 km/h, rachas 80 km/h .

. Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 80 km/h .

. Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.

Región de Los Lagos

Litoral Interior: 40-60 km/h, rachas 80 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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