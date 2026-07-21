Se aproxima sexto sistema frontal: Lluvia afectaría a 10 regiones y vientos podrían llegar a los 90 kilómetros por hora
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anticipó un sexto sistema frontal que, si bien no llegaría con intensidad a Santiago, afectará al menos a diez regiones de nuestro país, dejando lluvias y vientos.
El experto explicó en Meganoticias Alerta que este evento va a ingresar durante este miércoles en la tarde a las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén y que irá desplazándose hacia el norte.
"El día jueves abarca La Araucanía, Biobío, Maule, Ñuble, O'Higgins. Por la tarde, la parte débil llegaría a Valparaíso y Santiago", sostuvo.Ir a la siguiente nota
Rachas de hasta 90 kilómetros por hora
Sepúlveda destacó que "a las precipitaciones, le vamos a sumar vientos. Rachas que pueden rondar los 80-90 kilómetros por hora en la costa de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble".
Dicho lo anterior, destacó que "se nos viene un nuevo temporal en el sur, una zona mucho más acostumbrada. A prepararse la gente del sur".
Por último, indicó que este sexto sistema frontal se mantendría "hasta la madrugada del viernes", aunque no se descarta que siga precipitando en los próximos días en el territorio nacional.
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