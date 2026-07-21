Seguro de Cesantía flexibiliza requisitos y aumenta beneficios en Coquimbo y la provincia de Huasco por estado de catástrofe

21 jul. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que golpean al norte chico no solo dejaron daños materiales, sino que también pusieron en jaque el bolsillo y la estabilidad laboral de cientos de personas. Ante esta emergencia, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) flexibilizó los requisitos y aumentará los montos de cobro para quienes vivan o trabajen en las zonas bajo estado de catástrofe: toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, región de Atacama.

El beneficio aplica tanto para quienes hayan quedado desempleados antes de las lluvias como para quienes pierdan su trabajo durante este periodo excepcional. El único requisito territorial es que la empresa o el último lugar de trabajo haya estado ubicado en alguna de estas comunas.

¿Cuáles son las facilidades para cobrarlo?

Si estás en la zona y necesitas pedir el beneficio o ya lo estás cobrando, la ley contempla tres puntos clave:

Pedirán menos cotizaciones:

Si tenías contrato indefinido o de casa particular: Ahora solo te pedirán 8 cotizaciones en vez de las 10 habituales.

habituales. Si tenías contrato a plazo fijo o por obra: el requisito baja a 4 cotizaciones; antes eran 5.

Fondo de Cesantía Solidario: Para cualquier tipo de contrato, la exigencia baja de 10 a 8 cotizaciones.

Pagos más altos: Quienes estén cobrando o inicien el trámite verán un aumento en el dinero de sus dos primeros giros (o en las cuotas de julio y agosto). Si ya estabas cobrando el seguro, la AFC reajustará el monto automáticamente sin que tengas que hacer trámites extra.

Dos meses extra de ayuda: Si estabas por recibir tu último pago del Fondo Solidario durante la catástrofe, recibirás dos giros adicionales equivalentes al 30 % de tu sueldo promedio, siempre y cuando continúes sin trabajo.

Atento si te rechazaron el trámite antes: Si intentaste pedir el seguro hace un tiempo y te dijeron que no, pero tu contrato terminó desde el 1 de julio de 2025 en adelante y hoy sí cumples con estas nuevas exigencias reducidas, la AFC te enviará un correo para que puedas volver a postular.

Pasos para realizar la solicitud

El trámite se puede hacer completamente en línea ingresando a afc.cl con ClaveÚnica o clave AFC. Tienes plazo para pedir este beneficio mejorado durante todo el tiempo que dure el estado de catástrofe y hasta 60 días después de que termine la medida.

¿Qué papeles necesitas?