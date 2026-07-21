Suspenden clases en toda la región de Valparaíso por sistema frontal

21 jul. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro norte, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este martes en todos los establecimientos educacionales de la región de Valparaíso.

La medida va dirigida a todos los recintos de educación parvularia, básica y media de la región, según señalaron en un comunicado.

Minutos antes, se había informado solo la suspensión de clases para establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, al poco rato cambió.

"Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio", señaló en redes sociales el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el @Mineduc decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio. #ChileSeCuida pic.twitter.com/s6yyZvXiKb — Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) July 21, 2026

Cabe destacar que la medida se anunció cuando muchos estudiantes ya se encontraban en sus establecimientos, por lo que debieron retornas a sus hogares en medio de la lluvia.

Suspensión de clases

La decisión se suma a lo anunciado el lunes por el Gobierno, que indicó que para este martes y miércoles se suspendían las clases en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco.

Cabe recordar que esas dos zonas fueron decretadas como Estado de Catástrofe por el Presidente José Antonio Kast.

A esos sectores se suma la cancelación de las actividades en establecimientos educacionales en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, en la región de Atacama.

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