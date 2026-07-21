Por desborde del río Aconcagua: Senapred declara Alerta Roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso

21 jul. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la noche de este lunes Alerta Roja por desborde del río Aconcagua y que afecta a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso, debido al aumento sostenido del caudal.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica Puente Colmo alcanzó valores de umbral rojo, lo que supone un incremento del riesgo para la población ubicada en las cercanías del cauce.

En ese contexto, Senapred informó que se canceló la Alerta Amarilla por crecida que regía para estas comunas y se decretó Alerta Roja, la que permanecerá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred llama a vecinos a monitorear el comportamiento del río

Tras la declaración de la alerta, Senapred hizo un llamado a los habitantes de los sectores cercanos al río Aconcagua a mantenerse atentos ante la evolución de la emergencia.

"Se ha declarado Alerta Roja por la variable desborde para las comunas de Concón, Quintero, Limache y Quillota, producto del comportamiento que están teniendo las aguas del río Aconcagua", señaló el director de Senapred de Valparaíso, Christian Cardemil.

"Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que residen entre el Puente Colmo y el sector de La Isla o La Boca de Concón a que se mantengan especialmente atentos respecto de cómo evoluciona el nivel de las aguas del río", cerró.

#SENAPREDValparaíso Se declara Alerta Roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por desborde y cancela Alerta Amarilla por crecida. Infórmate más en https://t.co/YonqVOuFAw pic.twitter.com/I0ERlLlg8L — SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026

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