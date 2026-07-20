"Es desordenado y alborotado": Alejandro Sepúlveda explica cómo será el quinto sistema frontal que amenaza al Norte Chico

20 jul. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cuando gran parte del país aún enfrenta las consecuencias del intenso temporal que dejó inundaciones, socavones y víctimas fatales, un nuevo sistema frontal ya se aproxima al territorio nacional.

Se trata del quinto evento meteorológico que afectará a Chile en las últimas semanas y que, según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, tendrá características que podrían dejar precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

La principal preocupación se concentra en el Norte Chico, especialmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde las lluvias de los últimos días provocaron graves emergencias, como el desborde de quebradas, cortes de caminos y socavones que dejaron múltiples damnificados.

"No es homogéneo, es un sistema desordenado"

Durante su análisis, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda mostró imágenes satelitales en tiempo real para explicar el comportamiento del fenómeno y advirtió que este nuevo sistema frontal presenta una estructura muy distinta a la habitual.

"Esta es la imagen de satélite, no es una simulación. Monitorea en tiempo real. Han pasado cuatro sistemas frontales, acá viene el quinto. Es desordenado, es alborotado, no es homogéneo", explicó.

El especialista agregó que el sistema viene acompañado de nubosidad con gran desarrollo vertical, condición que suele favorecer fenómenos como granizo, tormentas eléctricas, rayos y relámpagos.

Advierten por chubascos intensos y actividad eléctrica

Según detalló, una extensa banda nubosa ya se encuentra aproximándose a la zona centro-norte del país: "Es esa nube que trae consigo granizo, rayos, relámpagos y que se viene dirigiendo hacia la zona centro norte del país. Tenemos este gran cúmulo frente a la costa de Valparaíso, que incluso puede llegar hasta O'Higgins y que tiene harta actividad eléctrica", señaló.

El periodista agregó que las imágenes satelitales muestran "topes nubosos" de gran altura, una señal de fuerte desarrollo de las nubes convectivas: "Hay lluvia. Ya está ingresando esta banda nubosa que puede dejar chubascos importantes y tormentas eléctricas", advirtió.

Norte Chico vuelve a ser la zona de mayor preocupación

La llegada de este quinto sistema frontal ocurre en momentos en que la región de Coquimbo continúa enfrentando las consecuencias del último temporal, que dejó severos daños tras el desborde de quebradas, socavones, viviendas afectadas y víctimas fatales.

Por ello, las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución del fenómeno, especialmente en sectores donde los suelos permanecen saturados por las precipitaciones registradas durante los últimos días, una condición que aumenta el riesgo de nuevas remociones en masa, deslizamientos y crecidas de cauces.