Gobierno decreta estado de catástrofe en región de Coquimbo y provincia de Huasco por sistema frontal

20 jul. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast decretó este lunes estado de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, debido al sistema frontal que azota con fuerza al norte chico de Chile.

El anuncio del Presidente Kast

En el marco del Consejo de Gabinete, el Mandatario señaló que autoridades del Ejecutivo están en terreno colaborando con la delegada de la provincia del Huasco, producto de los cortes de ruta.

"Le hemos solicitado al ministro de Obras Públicas (Louis de Grange) que permanezca en la región de Coquimbo. También estamos solicitando a otros ministros que se vayan desplazando a distintas regiones", sostuvo.

Kast agregó que "lo más importante ahora es coordinar las acciones en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco".

Los detalles de la medida

Según informó el Ejecutivo, el Estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública estará vigente por un periodo de 30 días.

De acuerdo a lo anterior, se designaron jefes de la Defensa Nacional en las áreas declaradas, con el objetivo de "coordinar la respuesta y garantizar el orden y la seguridad pública".

¿Qué dijo la alcaldesa de La Serena?

En entrevista con el matinal "Mucho Gusto", la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, hizo un balance y explicó que a las 09:30 horas hay 365 personas albergadas, 2.700 aisladas y 11 personas inubicables.

"Hasta el día de ayer estaba todo controlado. Sin embargo, la situación fue aumentando y tuvimos una situación muy grave. Yo estuve hasta las 04:30 de la mañana haciéndole contención a una familia que estaba en el sector de El Hinojal, camino al Valle del Elqui, completa arriba del techo con una guagüita recién nacida", manifestó la jefa comunal.

Agregó que "fue terrible. El equipo municipal logró acercarse lo más posible y acaban de rescatar a esta familia vía helicóptero. Hoy la mamá y la guagüita están siendo derivadas al hospital y toda la familia está en el centro de resguardo del Estadio La Portada".

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