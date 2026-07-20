Pronostican nuevas precipitaciones para esta semana en Santiago: ¿Cuándo volverá a llover en la capital?

20 jul. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que a mitad de semana, tras registrarse una pausa en las lluvias de la Región Metropolitana, se reactiven las precipitaciones, de acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton.

¿Cómo estará el tiempo este lunes y martes?

En primer lugar, explicó que este lunes será un "día de lluvia normal a ligeramente sobre lo normal", con una cantidad de agua de entre 20 y 22 milímetros durante la jornada", señaló el experto.

De acuerdo a Leyton, estas precipitaciones para el funcionamiento normal de una ciudad grande "tienen algunas complejidades, pero no dificultades".

Durante el día se esperan extremas de entre 8 a 12°C, con lluvias durante toda la jornada, además de vientos débiles de hasta 15 km/h.

El martes lloverá solamente al comienzo, "porque vamos a tener esta precipitación que lentamente se va a ir debilitando", destacó, agregando que la cordillera "continúa con precipitaciones durante todo el día".

Una pausa y luego se reactiva la lluvia

El miércoles será un "día de reposición de lo que haya que reponer, de la cablería, de los cortes de árboles, de reparar los caminos", expresó Jaime Leyton. Se espera un nublado, con una mínima de apenas 2°C.

Sin embargo, el jueves podría repetirse la lluvia, aunque aclaró que "está por debajo de lo normal". Según explicó, se trata de "precipitaciones débiles", con extremas de 7°C y 13°C.

El viernes nuevamente dejaría de llover. Se espera un "viento un poco superior a lo habitual, con cielo nublado en la capital".

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