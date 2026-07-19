Crecida del río Huasco destruye ciclovía en Vallenar: Autoridades activan alerta SAE por riesgo de desborde

19 jul. 2026 - 22:24 hrs.

¿Qué pasó?

La crecida del río Huasco provocó la destrucción de parte de una ciclovía en la comuna de Vallenar, en la región de Atacama, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona central y norte del país.

Las cámaras de Meganoticias captaron cómo el caudal avanzó sobre el paseo ribereño de la ciudad, socavando completamente el tramo de la ciclovía ubicado junto al río. Debido al riesgo de desbordes, las autoridades activaron una alerta SAE, llamando a la población a mantenerse alejada de la ribera.

Alerta por aumento del caudal

Personal de Carabineros comenzó a retirar a las personas que permanecían observando el río, mientras vecinos del sector manifestaban su preocupación por el aumento sostenido del caudal.

De hecho, ya existen algunos puntos donde el río comenzó a desbordarse, especialmente en las cercanías del Puente Brasil, por lo que el monitoreo se mantendrá durante toda la noche ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Diputado llama a la calma

El diputado por la zona, Cristian Tapia, explicó al enviado especial de Meganoticias, Gonzalo Ramírez, que pese al incremento del caudal, existe tranquilidad porque el embalse Santa Juana mantiene cerca del 55% de su capacidad, descartando por ahora un riesgo de rebalse.

Además, destacó que la limpieza preventiva del cauce ha permitido que el río evacúe el agua de manera adecuada, aunque advirtió que el principal peligro sigue siendo el material que pueda arrastrar la corriente desde sectores cordilleranos, como troncos y vegetación, lo que podría generar obstrucciones y favorecer nuevos desbordes.

Las autoridades insistieron en que la alerta SAE tiene un carácter preventivo e hicieron un llamado a la comunidad a respetar las instrucciones y evitar acercarse a la ribera del río Huasco mientras continúe la emergencia.

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