Nevazón sorprende a Paihuano y deja al 90% de la localidad incomunicada

19 jul. 2026 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa nevazón afectó a distintos sectores de la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo, dejando un inusual paisaje blanco en localidades como Orcón y Alcohuaz. Aunque el fenómeno fue recibido con entusiasmo por muchos vecinos, también ha provocado importantes complicaciones para quienes viven en la zona.

El enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, conversó con el alcalde de Paihuano, quien le informó que "más del 90% de la población de la zona no tiene Internet, no tiene teléfono hace dos días", lo que ha dificultado la comunicación y el acceso a información relevante sobre el desarrollo del sistema frontal.

La situación se ha visto agravada por el estado de los caminos. Diversas quebradas se han reactivado producto de las precipitaciones y la nieve ha dificultado aún más el tránsito, dejando sectores prácticamente aislados.

En varios casos, solo vehículos con capacidades especiales han logrado acceder a las localidades más altas.

Ante la falta de conectividad, los propios vecinos han debido apoyarse entre sí para compartir información y verificar el estado de sus familias y cercanos.

En ese contexto, el periodista concluyó que "más allá de un blanco y bonito panorama, también ha generado mucha dificultad para la población que vive acá"

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