Buscan a mujer criancera desaparecida tras alud de nieve en Alto del Carmen

19 jul. 2026 - 21:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 52 años permanece desaparecida en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, luego de que un alud de nieve afectara el sector cordillerano de Juntas de Valeriano en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, la avalancha alcanzó un lugar donde se encontraban dos personas. "Se había llevado a dos personas; se logró rescatar al caballero que era el padre de la persona desaparecida", explicó la autoridad.

La ciudadana que continúa desaparecida corresponde a una criancera de 52 años, dedicada al cuidado de ganado menor en la zona cordillerana. Las labores de búsqueda no han podido desarrollarse con normalidad debido a las complejas condiciones meteorológicas, los cortes de caminos y la imposibilidad de que un helicóptero opere en el sector.

El edil indicó que durante esta jornada solicitaron apoyo aéreo para trasladar equipos de rescate hasta Juntas de Valeriano. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron el despegue de la aeronave.

"Tenemos esperanza de que ya el día de mañana podamos tener alguna ventana durante el día para que pueda operar algún helicóptero y poder llegar con algún equipo de rescate a la localidad de Juntas de Valeriano", señaló.

La emergencia ocurre en medio de un intenso temporal que ha dejado numerosas localidades aisladas en Alto del Carmen, además de cortes de luz, agua y telecomunicaciones, dificultando las labores de respuesta y el acceso a las zonas afectadas.

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